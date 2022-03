Barkala dice que el Puerto de Bilbao "no ha parado" y descarta un problema de "colapso" por la huelga de transporte

SANTURTZI (BIZKAIA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ha asegurado que el Puerto de Bilbao "está bien" y no ha "parado" pese a la incidencia de la huelga en el transporte en la salida y entrada de mercancías. Asimismo, ha afirmado que no hay un problema de "colapso" por la acumulación en los muelles de carga que no pueda salir.

Durante una comparecencia este lunes en el Puerto de Bilbao, para presentar las nuevas inversiones en materia de reducción de la huella de carbono, Ricardo Barkala ha expresado su deseo de que la huelga en el sector de Transporte acabe "cuanto antes por el bien de todos".

El presidente de la Autoridad Portuaria ha asegurado que "el Puerto está bien, está funcionando al 100%, no ha parado, no ha cerrado", si bien "evidentemente la huelga del transporte hace que se dificulte y en algunos casos no se pueda trasladar la carga que está en el puerto y ha sido descargada fuera del puerto, y viceversa".

Tras subrayar que el conflicto "está fuera del puerto", ha explicado que "la salida de la carga seca y la entrada por carretera está parada" y lo que está haciendo es "acumular los contenedores y las cargas en los muelles".

También ha precisado que parte de la carga va por ferrocarril, "sobre todo tratando de resolver la angustia que están viviendo algunas de las industrias" por la necesidad de materias primas. Según ha recordado, el ferrocarril habitualmente concentra el traslado de uno de cada cuatro contenedores del Puerto de Bilbao y se está atendiendo a algunas industrias en situación "crítica" para trasladar parte de la mercancía que necesitan por este sistema.

Por lo que respecta a las cargas de la zona industrial (fueles y cisternas), ha precisado que está funcionando "a más de un 50%" el transporte por carretera, a lo que se suma la salida de "lo que va por tubería al 100%".

Preguntado por la posibilidad de que se colapse la capacidad de almacenamiento en caso de que se extienda el conflicto en el transporte, ha asegurado que "ese escenario en el corto plazo" no se tiene, ya que la capacidad de la zona de contenedores es para 2 millones de TEU y "estamos moviendo 500 y pico mil". Según ha indicado, "ese problema de colapso no tenemos en este momento" en los muelles del puerto.

"UN POCO MEJOR"

Por tanto, ha incidido en que "no contempla ahora" una situación en la que el Puerto no pudiera recibir más carga. Además, ha añadido, "hay empresas que reciben su carga a través del Puerto de Bilbao y no desde el puerto pero sí desde otros sitios tienen camiones que les están llevando carga".

Del mismo modo, respecto a la posible cancelación de escalas, ha recordado que no es un problema solo del Puerto de Bilbao. "No estamos peor que ningún otro puerto, igual un poco mejor", ha apuntado su presidente, que ha insistido en que, entre el ferrocarril y la "capacidad de amontonar" del Puerto, "la espada de Damocles está en las necesidades de las empresas, de los supermercados", que están empezando a recibir "con cuentagotas" las mercancías.