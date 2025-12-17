El barrio San Martín de San Sebastián celebra la Navidad con actividades culturales y familiares

Mari Domingui y Olentzero - ASOCIACIÓN BARRIO SAN MARTÍN AUZOA ELKARTEA

SAN SEBASTIÁN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El barrio San Martín de San Sebastián celebra la Navidad con un programa de actividades dirigidas a público infantil y familias, que combina tradición, cultura y solidaridad. El programa se desarrollará entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, e incluye talleres infantiles, actuaciones musicales, una recogida solidaria de regalos y la Kalejira de Olentzero y Mari Domingi.

Este próximo sábado, a las cinco de la tarde, habrá un taller infantil 'Niño Jesús' en Centro Uhain. El lunes 22 a las seis y cuarto de la tarde, desde Puerta del Ángel en calle San Bartolomé saldrá la kalejira de Olentzero y Mari Domingi.

A las siete y media será la recepción de Olentzero y Mari Domingi en El Patio del Convento. La kalejira contará también con dantzaris, trikitilaris, antorcheros, gigantes y cabezudos y actuación de txalaparta y acompañamiento coral.

El recorrido discurrirá por la calle San Bartolomé, Easo, cruce con San Martín hasta Plaza Zubieta, Paseo de La Concha hasta la cafetería La Perla, regreso hasta la plaza Clara Campoamor, Paseo de La Concha hasta Los Relojes (parada), plaza Zaragoza, calle Triunfo, calle San Bartolomé para terminar en el patio del Convento en la calle Manterola. El cierre del acto será una chocolatada popular.

En caso de lluvia, la kalejira se suspenderá y las actuaciones de los diferentes grupos se trasladarán a la antigua parroquia de San Martín Obispo en la calle Easo.

El martes 23 de diciembre a las siete y media de la tarde actuará el coro Mariaren Bihotza en el hotel Zenit Convento San Martín y el viernes 2 de enero a las cinco habrá un taller de marionetas en el cnetro Uhain y a las siete y media actuará Mariaren Bihotza Abesbatza en el Patio del Convento.