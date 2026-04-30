Los barrios bilbaínos de Otxarkoaga y Txurdinaga acogen la XXII edición del programa 'Magiaren topaketak'

BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los barrios de Otxarkoaga y Txurdinaga vuelven a ser los escenarios de una nueva edición de 'Magiaren Topaketak', programa organizado por el Ayuntamiento de Bilbao desde el sábado, 2 de mayo, hasta el domingo, 31 de mayo, con el que el público podrá disfrutar de una programación variada, pensada para ser disfrutada por personas de todas las edades y cuyo denominador común es la magia, en todas sus formas.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, la iniciativa municipal acogerá en esta XXII edición nueve espectáculos, cinco en la calle y cuatro en interior, a las que se suman la exposición "Houdini el Inmortal" (del 2 al 31 de mayo) y la charla - espectáculo "Desatando a Houdini, magia y mito" (7 de mayo), ambos en Otxarkoaga y enmarcadas para recordar al ilustre mago y escapista Houdini (1874 -1926) en el centenario de su fallecimiento. Ambas citas son estrenos absolutos y se han preparado específicamente para su presentación en Bilbao

"Magiaren Topaketak" se celebrará en las sedes habituales, el Centro Municipal de Otxarkoaga y la plaza Jardines de Garai en Txurdinaga.

Este año participan 15 artistas, provenientes de Bilbao y Euskadi, del Estado e incluso internacionales, como la participación del ilusionista británico afincado en España Cliff The Magician, que ofrecerá un espectáculo en el que fusiona la magia profesional con la enseñanza del inglés.

Asimismo, dentro de la programación hay dos estrenos en Euskadi. El primero de ellos es "Dúo", de Rúbi Férez y Fernando Nadal, que obtuvo el segundo premio FISM en la modalidad magia en escena. El otro estreno en Euskadi es "Inefable", de Dani Polo, una cita imprescindible que destaca por su complejidad en la representación y por desarrollarse de noche y en la calle. El espectáculo "Magia zaparrada", 13 de mayo, se organiza con la colaboración de la Biblioteca Municipal de Otxarkoaga.

El espectáculo de Rúbi Férez y Fernando Nadal "Dúo", del 2 de mayo, alcanzó el segundo premio FISM en la modalidad magia en escena. FISM es una organización internacional que se encarga de coordinar docenas de clubes y federaciones nacionales e internacionales de todo el mundo.

La federación organiza una conferencia cada tres años, durante la cual se celebra el Campeonato Mundial de Magia, y los campeones nacionales y continentales de magia compiten en distintas categorías. Es habitual que "Magiaren Topaketak" incluya una propuesta premiada del FISM en su programación.

Cada espectáculo hará hincapié en una modalidad de magia, representando así la variedad de tipos de magia: magia general, micromagia, ventriloquia, grandes ilusiones etc. Además, se enlazará con otras expresiones escénicas como el teatro, el circo, la poesía, o la música.

Tanto en el Centro Municipal Otxarkoaga como en la Plaza Jardines De Garai estará disponible reserva de asientos y espacios para personas con movilidad reducida y con necesidades especiales, para lo que deberán acceder al salón de actos 30 minutos antes del comienzo de la representación. La entrada para todas las actividades será libre hasta completar el aforo.