Los barrios de Bilbao acogen esta primavera más de un centenar de actividades culturales

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao programará esta primavera en las calles y plazas de los barrios de la Villa más de un centenar de citas culturales, la gran mayoría gratuitas y accesibles para todos los públicos.

El concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria, y la subdirectora de Cultural, Amaia Domingo, han dado a conocer este miércoles, en rueda de prensa, toda la programación que incluye danza, clown, teatro de calle, magia, música y Euskal Folklore.

Según han explicado, las citas llegarán a todos los Distritos durante los meses de mayo y junio, y englobarán diferentes disciplinas artísticas como la danza, el teatro de calle, euskal folklore, la música o el clown con artistas, grupos y compañías procedentes de Euskadi, del Estado y del ámbito internacional.

Las distintas actividades se agrupan dentro de los programas "Udaberriko Bertso Saioak", "Magiaren Topaketak", "Musikauzo", "Bilboko Dantzaguneak Kalera", "Santutxu Kolorea", "Clown Zorrotza", "Dantza Plazetan" e "Ibaiondo Dantzan".

Asimismo, se suman a estas citas al aire libre los programas "Musika Dibertigarria da/La música me divierte", que tendrá como escenario el instituto Bertendona, y "Bilboko Zirkuitua", con una programación itinerante en los diferentes Centros Municipales de Distrito.

Las diferentes iniciativas se irán celebrando a lo largo de las próximas semanas, hasta el comienzo del verano, cuando se iniciará el festival Bilboko Kalealdia y la programación diseñada específicamente para disfrutar de los meses estivales.

Acercar la actividad cultural a todos los distritos y barrios bilbaÍnos es uno de los objetivos que recoge el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033, además de promocionar el talento de los artistas locales, ideas que han servido para impulsar la agenda cultural municipal que llenará las plazas y calles de Bilbao de actividades culturales esta primavera, según ha indicado el consistorio. Toda la programación viene recogida en la web kulturabarrutik.eus.