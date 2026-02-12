Los barrios donostiarras de Área Romántica y Antiguo, los más caros para comprar vivienda en Euskadi

Olas en la playa de Ondarreta de Donostia-San Sebastián - UNANUE-EUROPA PRESS

+SAN SEBASTIÁN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro barrios más caros para comprar una vivienda en Euskadi se concentran en Gipuzkoa, entre ellos el Área Romántica y Antiguo de San Sebastián. Este último se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano, con un valor medio de 9.038 euros, es decir, 3,1 veces el valor del precio medio de España (2.879 euro/m2).

Según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa, comprar una vivienda en el barrio de Área Romántica exige un desembolso medio de 9.038 euros por metro cuadrado. De este modo, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 723.043 euros, frente a los 401.123 euros de 2024 (3,1%), es decir, 21.920 euros más que hace un año.

Por otro lado, las mayores subidas se registran en barrios de Bizkaia. El que ha registrado el mayor incremento anual en el precio de la vivienda de segunda mano es Zabalburu (Bilbao), con una subida del 34,9%, que sitúa su valor medio en 4.866 euros por metro cuadrado.