El Baskonia y su afición lanzarán el txupinazo que dará inicio a las fiestas de La Blanca 2026 de Vitoria-Gasteiz

La portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal, el director deportivo de Saski Baskonia, Félix Fernández, el entrenador Paolo Galbiati, el capitán, Tadas Sedekerskis, y Myriam Pereda, en representación de la afición baskonista. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Saski Baskonia, ganador de la Copa del Rey de Baloncesto, y su afición serán los encargados de lanzar el txupinazo que dará inicio a las fiestas de La Blanca 2026, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El grupo municipal EAJ-PNV ha sido este año el encargado de designar a las personas que el próximo 4 de agosto prenderán la mecha festiva desde la balconada de San Miguel.

La noticia se ha dado a conocer esta mañana en una comparecencia pública celebrada en la balconada de San Miguel, en la que han participado la primera teniente de alcaldesa y portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal, el director deportivo de Saski Baskonia, Félix Fernández, el entrenador Paolo Galbiati, el capitán, Tadas Sedekerskis, y Myriam Pereda, en representación de la afición baskonista.

"Hay ciudades que tienen un equipo. Y luego están las ciudades que sienten que ese equipo forma parte de su vida. En Vitoria-Gasteiz ocurre eso con Baskonia", ha destacado Beatriz Artolazabal durante su intervención.

La portavoz jeltzale ha explicado que la elección quiere reconocer "no solo los éxitos deportivos del club, sino también todo lo que el Baskonia y su afición representan para esta ciudad". "Estamos hablando de una entidad que durante décadas ha llevado el nombre de Vitoria-Gasteiz por toda Europa y de una afición que ha demostrado siempre una fidelidad, una implicación y un orgullo de pertenencia absolutamente extraordinarios", ha añadido.

Artolazabal ha recordado además que este año el Baskonia "ha vuelto a regalarnos un momento inolvidable" con la conquista de la Copa del Rey. "Pero más allá de los títulos, hay algo todavía más importante: la capacidad que tiene este club para generar ilusión, orgullo colectivo y sentimiento de ciudad", ha señalado.

En esa línea, ha añadido que el Baskonia y su afición "han ayudado a construir identidad de ciudad, han hecho que mucha gente mire a Vitoria-Gasteiz con admiración y han convertido el Buesa Arena en un símbolo reconocible mucho más allá de nuestra ciudad".

Por último, ha indicado que la designación quiere ser también un reconocimiento a "las miles de personas que durante décadas han llenado las gradas, han acompañado al equipo dentro y fuera de casa y han hecho del baloncesto una parte inseparable de la vida social y emocional de Vitoria-Gasteiz".