Basque Health Cluster y Menarini firman un acuerdo estratégico de impulso de la innovación y colaboración en el sector

Acuerdo entre Basque Health Cluster y Menarini - BASQUE HEALTH CLUSTER

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Basque Health Cluster (BHC) y Menarini han firmado un acuerdo de colaboración estratégica mediante el que la compañía farmacéutica se incorpora al clúster como Business Partner, con el objetivo de fortalecer la conexión entre la industria biofarmacéutica y el tejido de biociencias y salud de Euskadi, e impulsar nuevas oportunidades de innovación y colaboración.

Según han informado, la incorporación de Menarini supone "un paso más en el acercamiento entre compañías de referencia del sector farmacéutico y los diferentes agentes que forman parte del ecosistema vasco de salud".

Con esta colaboración, buscan "favorecer el intercambio de conocimiento, la identificación de sinergias y la generación de oportunidades que contribuyan al desarrollo y la competitividad del sector".

A través de esta alianza, ambas organizaciones trabajarán para acercar capacidades, conocimiento y experiencia, "facilitando la conexión entre la industria farmacéutica, las empresas biotecnológicas, los centros de investigación, el ámbito sanitario y otros agentes estratégicos".

Esta relación está "orientada a identificar retos compartidos, explorar nuevas vías de colaboración y contribuir al avance de la innovación en salud", han precisado.

El acuerdo contempla el impulso de futuros espacios de colaboración que permitan "compartir conocimiento, dar visibilidad a iniciativas innovadoras y favorecer el encuentro entre los diferentes agentes del sector". "Estas oportunidades contribuirán a estrechar relaciones, identificar ámbitos de interés común y promover nuevas conexiones entre Menarini y las entidades asociadas a Basque Health Cluster", han destacado.

En palabras de Joaquim Puig, director de Public Affairs & Market Access de Menarini España, su integración en Basque Health Cluster en calidad de Business Partner representa "un paso fundamental" en su hoja de ruta "para consolidar y estrechar los lazos con el entorno sanitario de Euskadi, que se ha erigido como un polo de referencia y un entorno de salud absolutamente clave".

"En Menarini estamos profundamente convencidos de que el progreso científico y asistencial solo es posible a través de la cooperación abierta y la sinergia entre actores. Esta alianza estratégica nos brinda un canal privilegiado y bidireccional para sumar capacidades complementarias, impulsar el intercambio continuo de conocimiento y talento, y co-crear proyectos innovadores de alto impacto", ha señalado.

Su objetivo, tal como ha resaltado, es "generar soluciones tangibles que aporten un valor real y sostenible a todo el sistema sanitario y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Por su parte, Asier Albizu, presidente de Basque Health Cluster, ha manifestado que "la incorporación de Menarini como Business Partner es una excelente oportunidad para seguir acercando la industria farmacéutica al conjunto del sector de las biociencias y la salud de Euskadi".

"Contar con compañías de su trayectoria y experiencia nos permite fortalecer las conexiones entre los diferentes agentes, identificar nuevas oportunidades y generar espacios de colaboración con capacidad para aportar valor al conjunto del sector. Queremos que esta alianza contribuya a estrechar relaciones, compartir conocimiento y abrir nuevas vías de trabajo conjunto que impulsen la innovación y el desarrollo de nuestro tejido empresarial", ha concluido.