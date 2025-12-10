BBK aprueba un presupuesto de 53 millones en 2026 para su Obra Social, financiada, por primera vez, con ingresos propios

El presidente de BBK, Xabier Sagredo, y la directora de Obra Social, Nora Social, durante la presentación del opresupuesto de la fundación para 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaria BBK ha aprobado un presupuesto récord de más de 53 millones de euros para los proyectos de su Obra Social en 2026, una cifra que, por primera vez, se financiará íntegramente con ingresos propios, sin tener que contar con los dividendos de Kutxabank.

Los detalles en torno a este presupuesto han sido dados a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por el presidente de BBK, Xabier Sagredo, y la directora de Obra Social, Nora Social, quienes ha hecho balance de los 10 años de actividad de la fundación bancaria.

Sagredo ha recordado que en 2014 nacía la Fundación Bancaria BBK, y se marcaba como una "meta clara pero lejana", la de garantizar una Obra Social que no dependiera de los dividendos de Kutxabank, su principal participada. En principio, se situaba ese objetivo entre 2035 y 2040 y se ha logrado este "hito relevante" en 2025, 10 años antes lo previsto.

Los 53 millones previstos en el presupuesto de la Obra Social provienen, por tanto, de recurso propios, procedentes de su cartera de diversificación y otros ingresos, lo que, a juicio de BBK, evidencia "la madurez financiera" del modelo de gestión de la entidad y refuerza "su capacidad para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de Bizkaia"

"Una Obra Social de más de 53 millones de euros, la más alta por habitante de todo el Estado, que pervivirá sin depender de los resultados de Kutxabank", ha señalado el presidente de la Fundación bancaria BBK, Xabier Sagredo, que ha precisado que ello no significa que no dispongan de los dividendos de Kutxabank.

INVERSIÓN

Sagredo ha subrayado que BBK es hoy la principal inversora en empresas vascas del Estado, con una cartera superior a los 5.200 millones, y ha destinado más de 1.500 millones a compañías que generan empleo y valor en el territorio, contribuyendo a la creación de más de 10.000 empleos directos.

Sagredo ha insistido en que, gracias a estos hitos, presentan esta Obra Social de más de 53 millones, mientras avanzan en su compromiso de incrementar sus activos hasta los 7.000 millones en los próximos años. También habrá una aportación extraordinaria de 9 millones en 2026.

PRESUPUESTO RÉCORD

Ha añadido que, con este presupuesto récord, avanzarán en la incorporación de nuevas tecnologías como palanca para la mejora de la inclusión de colectivos vulnerables; en el diseño y oferta de nuevas formas de participación y activación ciudadana en Bizkaia; explorarán nuevos modelos de vivienda y seguirán apostando por la inversión "con impacto en startups del territorio, impulsando nuestra cartera social".

Entre los proyectos más destacados que se desarrollarán el próximo año está el de un nuevo modelo de vivienda y, para ello, se facilitará un espacio de convivencia intergeneracional donde personas jóvenes y mayores "puedan convivir de manera autónoma pero conectada". Sagredo ha apuntado que hay interés en BBK en "participar en el mundo de la vivienda social".

Además, la fundación bancaria pondrá en marcha en BBK Kuna un nuevo modelo de restaurante gastronómico operado por personas con discapacidad, con el apoyo de la robótica.

Este proyecto será punta de lanza de una nueva convocatoria de ayudas dirigida al tercer sector para incorporar nuevas tecnologías que ya están en el mercado, como la IA generativa, la automatización o la robótica.