BBK KUNA presenta el libro "Soledades: una cartografía para nuestro tiempo", que reflexiona sobre la soledad no deseada

Analiza "el auge del individualismo", la crisis de los cuidados y la "ambivalente relación del individuo con las tecnologías digitales"

BILBAO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

BBK KUNA ha presentado este martes en Bilbao el libro "Soledades, una cartografía para nuestro tiempo", que reflexiona sobre la soledad no deseada y analiza "el auge del individualismo", la crisis de los cuidados y la "ambivalente relación del individuo con las tecnologías digitales".

En la presentación han estado presentes los coordinadores del proyecto Txetxu Ausín y Melania Moscoso, el responsable de la editorial Plaza y Valdés, Marcos de Miguel, y la directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola.

La publicación es fruto de uno de los proyectos cero de BBK Kuna Institutoa, el órgano que trabaja para "identificar los principales retos a los que nos vamos a enfrentar, y darles respuesta a través del pensamiento estratégico y que genere impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", han informado.

El libro plantea un análisis del fenómeno de la soledad no deseada sobre tres ejes, como son "el auge del individualismo y el declive de las redes de apoyo social y familiar, conocido como desafiliación"; la crisis de los cuidados en un contexto de "desigualdad y precariedad crecientes"; y "la ambivalente relación del individuo con las tecnologías digitales".

BBK Kuna, la Casa de los ODS es un espacio de BBK en el que, siguiendo los objetivos marcados por la ONU, empresas, universidades, personas y organizaciones trabajan de manera conjunta para dar respuesta a los retos que se nos presentan como sociedad.

Para ello, la citada Casa ha puesto en marcha diversos proyectos e iniciativas, uno de los cuales es BBK Kuna Institutoa, en el que de la mano del director del Instituto, Daniel Innerarity, BBK y el Instituto de Gobernanza Democrática Globernance trabajan para identificar los principales retos a los que se enfrentará la sociedad, para darles respuesta a través del pensamiento estratégico que tenga especial incidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 definidos por Naciones Unidas y la innovación social.

El cometido principal de este grupo de trabajo es generar pensamiento "estratégico, independiente e integrador" acerca de los futuros que se tienen como sociedad, con los mejores instrumentos posibles.

BBK Kuna Institutoa es, según han recordado, un órgano de reflexión e impulso de la investigación-acción sobre aquellos asuntos de mayor relevancia estratégica para el futuro del Territorio de Bizkaia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la innovación social, por lo que el objetivo fundamental de este órgano es identificar, ámbitos y prioridades de actuación claves para el desarrollo de Bizkaia e impulsar proyectos de investigación-acción.

BBK Kuna Institutoa contará para esa tarea de identificación con un Consejo de Personas Expertas, se coordinará estrechamente con BBK Fundazioa para el impulso de las iniciativas y trabaja ya en diversos proyectos cero. Fruto de uno de ellos, que gira en torno a la soledad no deseada, es la publicación del libro "Soledades: una cartografía para nuestro tiempo", presentado este martes.

"PANDEMIA SILENCIOSA"

La soledad ha sido definida como una pandemia silenciosa que afecta ya a una de cada cuatro personas en los países industrializados, y que tiene un impacto negativo sobre la salud física y psíquica, y sobre la calidad de vida de las personas que la padecen.

Se entiende por soledad impuesta o no deseada, han explicado, "aquella sensación subjetiva de discrepancia entre las relaciones sociales que tiene una persona y las que querría tener". Esta soledad no deseada se compone de la experiencia de carencia en la cantidad y calidad de los vínculos con otras personas, "lo que se denomina desconexión emocional", así como del aislamiento social y la carencia de redes sociales en el entorno próximo, y produce dolor, miedo, angustia o tristeza.

Si bien el sentimiento de soledad está muy determinado por episodios biográficos como la pérdida de un ser querido, la salida del mercado laboral, la ruptura de una relación de pareja, etc., esta soledad "no es un simple problema individual, sino que obedece a factores estructurales de organización de la convivencia", han subrayado.

En esa medida, el libro plantea un análisis de este fenómeno sobre tres ejes como son el auge del individualismo y el declive de las redes de apoyo social y familiar (desafiliación), la crisis de los cuidados en un contexto de "desigualdad y precariedad crecientes", y "la ambivalente relación del individuo con las tecnologías digitales".

El volumen explora si el acceso a relaciones sociales significativas es una cuestión de justicia política dado que la soledad no deseada está "fuertemente condicionada" por una serie de determinantes sociales, de modo que las desigualdades con relación a la soledad están directamente relacionadas con patrones de desventaja social que se analizan en los ámbitos de pobreza, género, cultura, espacio, institucionalización y diversidad funcional.

Los coordinadores de este proyecto han Melania Moscoso y Txetxu Ausín. Moscoso es licenciada en Pedagogía por la universidad de Deusto y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco. Ha sido investigadora visitante en Duquesne University (Pittsburgh, USA) University of Illinois at Chicago (UIC) e investigadora postdoctoral en Temple University (Filadelfia, USA) y en la actualidad es doctora contratada por el Consejo Superior de investigaciones Científicas donde investiga temas relacionados con la discapacidad.

Por su parte, Txetxu Ausín es científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, de Madrid, donde dirige el Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos. Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco y premio extraordinario, es profesor invitado en varias universidades e investigador en el Instituto de Gobernanza Democrática Globernance. Sus áreas de trabajo son la ética pública, la bioética, la lógica jurídica, los derechos humanos y la filosofía de la robótica y las TIC (Miembro del OECD Expert Group on Research ethics and new forms of data for social and economic research).

Además, es editor y autor de varias obras sobre estos temas, dirige la web y revista electrónica de éticas aplicadas Dilemata y en la actualidad es investigador principal del proyecto KONTUZ! sobre la responsabilidad causal de las omisiones del plan nacional de I+D+i y vicepresidente de investigación para España de ASAP (Academics Stand Against Poverty), así como vocal independiente de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco y Patrono de la Fundación Clúster de Ética del País Vasco y de Estudios Jurídicos y Sociales (Fundación EJYS). Colabora también en el Comité de Expertos sobre Envejecimiento de la Fundación General CSIC.

Los autores participantes en el libro han sido Juan Ramón Alberdi, Javier Alemán, Txetxu Ausín, Óscar Barrio Formoso, Ana Carballal Broome, Esther Castellanos Gil, Belén Liedo, Daniel López Castro, Aníbal Monasterio Astobiza, Melania Moscoso-Pérez, Ramón Ortega, Elvira Pértega, Virginia Salinas Pérez y Aitor Sorreluz Aginaga.