BBK Udalekuak 2026 abre el plazo de inscripción el próximo 2 de marzo para su 41ª edición

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBK Udalekuak, que en la edición de este año ha programado actividades para que los menores participantes aprendan a cuidar el presente y el futuro del planeta, abrirá del 2 al 23 de marzo el plazo de inscripciones a través del portal BBKyTÚ .

BBK Urbaibai Zentroa acogerá este próximo verano la 41ª edición del programa BBK Udalekuak, que ofrecerá un espacio de esparcimiento donde los niños aprenderán de manera lúdica y de forma cooperativa, en este caso, a cuidar el presente y el futuro del planeta a través de actividades orientadas hacia la sensibilización contra el cambio climático.

Según han indicado desde BBK, la apuesta por la sostenibilidad se dejará sentir también en el modelo gastronómico de esta nueva edición de BBK Udalekuak, de forma que primará la alimentación "saludable, equilibrada, local y de calidad". Este verano 2026, los niños disfrutarán de menús divertidos con platos cocinados de forma saludable y con productos KM0 (de temporada, local y ecológico, suministrado por productoras de la zona), como parte del compromiso de BBK con el primer sector.

Por otro lado, BBK Udalekuak 2026 seguirá fomentando, valorando y reforzando el euskera como medio de comunicación habitual, pero también apuesta por impulsar el uso del inglés de una manera sencilla y divertida.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo 2 de marzo y como en otras ocasiones, será necesario que las personas interesadas se den alta como usuarias en el portal BBKyTÚ para, posteriormente completar una solicitud de participación en Udalekuak. El último día para tramitar la inscripción será el 23 de marzo a través de BBK y Tú. Dirigido a aquellas niñas y niños nacidos entre el 2013 y 2019, el precio de las colonias, que se desarrollarán en cuatro turno de una semana cada uno, será de 235 euros.

El 24 de abril se realizará la comunicación de la adjudicación de plazas y el 15 de mayo será la fecha límite para aceptar o renunciar la plaza.