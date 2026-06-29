BBK Udalekuak inicia su nueva edición de nuevo en Urdaibai, tras la renovación de sus instalaciones

Archivo - Varios niños hacen fila para entrar en una colonia de verano - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBK Udalekuak ha iniciado este lunes su nueva edición, que se desarrollará en cuatro turnos hasta el 25 de julio y regresa a su sede habitual en Urdaibai tras la renovación de sus instalaciones. En su 41º aniversario, este programa de verano ofrecerá "actividades al aire libre, alimentación sostenible, euskera como lengua principal y nuevas dinámicas para impulsar el inglés", han explicado desde BBK.

La Fundación bancaria ha destacado que "la edición 2026 recupera plenamente el formato tradicional del programa", con turnos semanales durante el mes de julio y una propuesta educativa que "combina ocio, convivencia y sostenibilidad".

Las colonias, dirigidas a niños nacidos entre 2013 y 2019, se desarrollarán en cuatro turnos consecutivos: del 29 de junio al 4 de julio, del 6 al 11 de julio, del 13 al 18 de julio y del 20 al 25 de julio.

El programa vuelve a poner el foco en la sensibilización frente al cambio climático, con "dinámicas que enseñan a cuidar el planeta desde la experiencia". La sostenibilidad se "cuela" también en la cocina, con menús "saludables, equilibrados, locales y de calidad, elaborados con productos KM0, de temporada y procedentes de productoras y productores de la zona", ha avanzado BBK.

El euskera seguirá siendo la lengua habitual de comunicación, manteniendo la esencia del programa, pero este año, además, se incorporan actividades para impulsar el uso del inglés "de manera sencilla, natural y divertida".

En 2025, BBK reubicó temporalmente las colonias en cinco destinos europeos -Bognor Regis, Colchester, Glasgow, Edimburgo y Loches- debido a las obras de eficiencia energética emprendidas en el edificio centenario, "una intervención necesaria para modernizar instalaciones, reducir el consumo energético y reforzar el compromiso ambiental de la entidad".