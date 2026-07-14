BBVA subraya la solidez de Euskadi y prevé que sea la tercera comunidad con más avance de PIB per cápita entre 2019-27

Afael Domenech, Head of Economic Analysis de BBVA Research, junto a la directora de la Territorial Norte BBVA, Marta Alonso, - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research destaca que Euskadi mantiene un "crecimiento sólido" y prevé que crezca este año un 1,9% y un 2,4% en 2027 y que sea la tercera comunidad con mayor crecimiento del PIB per cápita entre 2019 y 2027. La tasa de paro podría situarse el próximo año en el 6,8% de media y se podrían generar en torno a 30.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027.

Estas previsiones han sido dadas a conocer en una rueda de prensa celebrada este martes en Bilbao, en la que Rafael Domenech, Head of Economic Analysis de BBVA Research, y la directora de la Territorial Norte BBVA, Marta Alonso, han presentado el informe de BBVA Research 'Situación País Vasco' 2026.

El servicio de estudios de BBVA estima que el incremento del PIB del País Vasco alcance el 1,9% en 2026, -la misma previsión que realizó en junio- y que se situaría "significativamente" por encima del resto de la Eurozona, aunque por debajo del previsto para el conjunto de España (2,4%). No obstante, Domenech ha asegurado que es una previsión prudente y no descarta que el crecimiento en Euskadi llegue este año al 2 o el 2,1%.

También mantiene su previsión para 2027 de que el PIB de Euskadi aumente un 2,4%. Rafael Domenech ha destacado el hecho de que el País Vasco tiene un menor crecimiento del PIB que el conjunto de España, pero su PIB per cápita mejora más que en el resto del Estado.

En concreto, estima que el PIB per cápita de Euskadi podría situarse 10 puntos por encima del nivel de 2019, siendo la tercera comunidad con mayor avance, tras Galicia y Castilla y León. De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional superaría en 13,2 puntos el nivel de 2019.

El empleo crecerá un 1,0% en 2026 en Euskadi y más en 2027, en concreto un 2,0%, y estima que se podrían crear en torno a 30.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027. La tasa de paro podría reducirse hasta el 6,8% de media el próximo año.

CRECIMIENTO SÓLIDO

El informe constata que la economía vasca mantiene un crecimiento "sólido" basado en el aumento de empleo, la fortaleza del consumo privado y el dinamismo de la inversión. No obstante, la incertidumbre del contexto externo introduce "riesgos para los próximos trimestres".

En concreto, han apuntado que el encarecimiento de la energía y de otros insumos clave, junto con las interrupciones en las cadenas de suministro, "podría frenar la actividad industrial y elevar la inflación". No obstante, Domenech ha remarcado la oportunidad que puede haber para la industria vasca en el aumento del gasto en defensa.

Desde BBVA Research se indica que la progresiva resolución de estos problemas, junto con la inercia positiva del empleo, el buen tono del consumo y de la inversión y una política fiscal "aún expansiva", continuarán sosteniendo el crecimiento.

En este contexto, el servicio de Estudios cree que avanzar en productividad, reducir los cuellos de botella del mercado laboral, mejorar la disponibilidad de vivienda asequible reduciendo la brecha entre oferta y demanda, reforzar las infraestructuras energéticas, diversificar las exportaciones y sostener la inversión serán "elementos clave para consolidar un crecimiento más equilibrado y resiliente durante los próximos años".

(Habrá ampliación)