BCBL busca personas de entre 18 y 40 años para estudiar si dormir favorece la adquisición de nuevo vocabulario

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Basque Centre on Cognition, Brain and Language (BCBL) de San Sebastián busca personas de entre 18 y 40 años nativas de euskara o castellano para estudiar si dormir favorece la adquisición de nuevo vocabulario. Algunas de las personas que participen en las pruebas se llevarán una pulsera electrónica después de la primera sesión para medir la calidad, la duración y las diferentes etapas del sueño.

En un comunicado, la investigadora Ikerbasque del grupo de lenguaje hablado del BCBL, Efthymia Kapnoula, ha indicado que las personas participantes realizarán pruebas remuneradas y sencillas en el laboratorio de citado centro ubicado en el Centro Joxe Mari Korta del Campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en la capital guipuzcoana para investigar si, además de escuchar o ver una palabra, el proceso de dormir también puede desempeñar un papel importante en la adquisición de nuevo vocabulario.

Kapnoula ha explicado que "diferentes estudios señalan cómo el hipocampo reactiva mientras dormimos nueva información -imágenes o sonidos, por ejemplo- que hemos adquirido durante el día y ayuda a integrarla en nuestra memoria".

La serie de experimentos contará con palabras nuevas para las personas voluntarias. El objetivo es recopilar información sobre en qué medida se integran en su léxico mental y si ayuda más a su consolidación escucharlas, verlas o saber su significado.

En algunos casos, el equipo de BCBL controlará con una pulsera electrónica datos como la duración, la calidad y las diferentes etapas del sueño de las personas en diferentes jornadas para encontrar predictores que favorezcan el aprendizaje lingüístico.

Los resultados, según la experta, "serán de gran valor para la educación y sentarán las bases para estrategias de enseñanza más eficaces", ya que "ayudarán a determinar qué condiciones son más ventajosas para el aprendizaje de nuevas palabras".

Además, "los datos del estudio contribuirán a desarrollar nuevas investigaciones que aborden este papel del sueño en otros rangos de edad o en personas con déficits y trastornos neurológicos como la afasia", ha añadido.

Este trabajo experimental forma parte de un proyecto más amplio sobre la plasticidad a lo largo del tiempo de las representaciones léxicas en la mente que está financiado por el Ministerio de Ciencias y Universidades del Gobierno central y cuenta con la colaboración de la Universidad Purdue de Estados Unidos y la Universidad Saarland de Alemania.