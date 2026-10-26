Be Veggie invita a descubrir la vida vegana con más de 30 actividades y 60 empresas expositoras en Ficoba

Archivo - El festival vegano ¡Be Veggie - FICOBA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Be Veggie invita a descubrir la vida vegana con más de 30 actividades y 60 empresas expositoras. El festival se celebrará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa), adelantando su habitual cita del puente de diciembre, y coincidirá con el Día Mundial del Veganismo.

El evento ofrecerá propuestas gastronómicas 100% vegetales y un programa de charlas, showcookings, talleres y música. La nueva cita llega, además, con novedades entre las que están poner a prueba la tolerancia al picante en Ardor Fest hasta completar los cinco retos del primer Pasaporte Vegano de Be Veggie, participar en una clase de barre o llevarse un retrato como recuerdo.

Ardor Fest - edición Be Veggie, el Campeonato de Gipuzkoa de Picante, llegará de la mano de Meraki Gourmet. El reto ofrecerá dos oportunidades para demostrar quién aguanta el picante de verdad, con una sesión en cada jornada del festival. Las plazas serán limitadas por sesión y habrá inscripción previa, aunque también se reservará espacio para quienes se animen a participar en el último momento.

PASAPORTE VEGANO

Coincidiendo con el Día Mundial del Veganismo, Be Veggie estrenará también su primer Pasaporte Vegano, un pequeño recuerdo de edición limitada que propone recorrer el festival con una mirada "activa y curiosa".

Disponible durante los dos días, el pasaporte plantea cinco retos como son "Jan, probar algo 100% vegetal nuevo; Ekin, comprometerse con un pequeño cambio; Zaindu, conocer el trabajo de un santuario; Entzun, escuchar una charla sobre un tema desconocido; e Ikasi, aprender algo nuevo sobre veganismo".

Cada persona podrá anotar cómo ha cumplido los retos y, una vez completados los cinco, mostrar el pasaporte en la recepción de Ficoba para recibir un pequeño detalle de Be Veggie.

Por su parte, el espacio Berriketan reunirá voces de la nutrición, el deporte, la filosofía, el arte y la comunicación para explorar el veganismo desde distintas perspectivas. La mesa 'Deporte y veganismo' contará con el corredor de ultradistancia Alberto Peláez y los nutricionistas Laura Estellé y Muthanna Abusaada, que abordarán alimentación vegetal, rendimiento y recuperación.

La dietista-nutricionista Lucía Martínez ofrecerá claves para organizar una alimentación vegetal sencilla, económica y saludable. El profesor de Filosofía de la EHU Mikel Torres Aldave reflexionará sobre cómo ayudar a los animales en la naturaleza; Kris Nogal, sobre las conexiones entre especismo y patriarcado; y el historiador del arte Óscar Monterreal, sobre la representación de los animales en la pintura.

La filósofa y escritora Angélica Velasco Sesma presentará 'Ternura a lo bestia', mientras que la socióloga y activista Miriam Jiménez Lastra analizará el modelo de las macrogranjas y piscifactorías. La periodista de EITB Andrea Arrizabalaga compartirá su recorrido personal en 'De amante de los animales a vegana'. Además, Amets Oyon moderará 'Reconectar con la naturaleza', con Refugio Tximas, La Vida Color Frambuesa y Fundación El Hogar.

En Sukaldean, Tamara Alonso, creadora de 'De dónde saco las proteínas', Christopher Wilson, conocido como El Brasas, Muthanna Abusaada y Maitane Cabezas compartirán propuestas de cocina vegetal, alimentación saludable y productos de temporada.

CLASE DE BARRE

Entre las nuevas actividades destaca la clase de barre con Aiora Blanco, una sesión para todos los niveles que combina fuerza, Pilates y movimientos inspirados en el ballet al ritmo de la música. La actividad será gratuita, con inscripción previa y hasta completar aforo.

El espacio GK Green Fashion, impulsado por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ofrecerá talleres y experiencias para conocer alternativas sostenibles y libres de explotación animal. La programación incluirá los talleres Macetas de café, Estampación botánica, Cosmética, Remedios naturales y cocina silvestre, Acuarelas naturales y magia del pH, En torno al residuo textil, de Koopera, y Velas de soja artesanales - Edición Halloween.

Por su parte, Ekoetxea Txingudi, de la red de centros ambientales de Ihobe, acercará la actividad 'Del suelo al plato: descubre el mundo que no ves'. Cada participante podrá llevarse un pequeño obsequio.

Asimismo, el nuevo espacio café ampliará las propuestas para disfrutar del festival. Afortunato Cafés ofrecerá una charla sobre café de especialidad y un taller de métodos de preparación. También se estrenará Marrazkimaton, donde la ilustradora Juncal Alfonso realizará retratos en pocos minutos. La música llegará con las sesiones de Om Lila y las actuaciones de Lucía Mauleón y Pilar Sánchez, el sábado, y Aria, el domingo.