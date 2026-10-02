Bellas Artes de Bilbao homenajea por su reapertura al mecenas de arte Plácido Arango con una selección de su colección

De izquierda a derecha, familiares de Plácido Arango posan en la exposición homenaje al mecenas junto a Elixabete Etxanobe, Ibone Bengoetxea, Juan Mari Aburto, Unai Rementeria y Miguel Zugaza. - H.BILBAO

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Bellas Artes de Bilbao ha presentado este viernes el proyecto "La búsqueda del comienzo", un homenaje a Plácido Arango, coleccionista y mecenas vinculado tanto a la pinacoteca bilbaína como al Museo del Prado que forma parte del programa inaugural confeccionado para su reapertura, prevista este lunes.

La primera selección de obras ha sido instalada en el espacio de la ampliación BBKmuseoa y la presentación ha contado con la presencia de familiares del mecenas, encabezados por Maite Arango; la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, y presidenta del Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Ibone Bengoetxea; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el director del museo, Miguel Zugaza; y el presidente de la Fundación BBK, Unai Rementeria.

Tal y como ha explicado la hija del homenajeado, durante los próximos cuatro años, la propuesta irá incorporando al recorrido más de un centenar de obras de la colección, junto a préstamos de las principales instituciones museísticas internacionales para conformar distintos itinerarios expositivos por las salas del edificio antiguo con espíritu de continuidad.

Tras agradecer a las instituciones y al propio Zugaza su empeño en el proyecto, Maite Arango ha afirmado que para la familia "es una emoción enorme presentar en un momento tan especial para el museo este reconocimiento a nuestro padre y a su trayectoria como coleccionista, pero también a la pasión por el arte de tantas personas e instituciones que compartieron con él esa afición".

Arango ha recordado que Zugaza les propuso "una exposición homenaje que planteara un juego pero serio, una especie de cadáver exquisito y una forma de mostrar sus intereses coleccionistas y de relacionarlos de los amigos e instituciones con los que compartió su vida en torno al arte".

Tal y como ha explicado, la propuesta les convenció y han puesto en sus manos "las obras que conservamos de la colección original para un viaje de búsqueda y descubrimiento de cuatro años donde reunir las obras que atesoró, las que deseó y no pudo conseguir y las que fueron suyas y de las que se desprendió".

Tras asegurar que Zugaza había llevado a cabo "un cuidadoso trabajo de comisario", ha subrayado que ha logrado "un montaje sensible y cómplice con la memoria de Plácido Arango en el que épocas, temas y formas se mezclan para que lo que cuente sea la calidad del arte".

Las salas irán rotando hasta 2030, de modo que "cada vez se podrán ver obras distintas y nuevos diálogos entre ellas, por lo que invito a los visitantes a venir más de una vez porque cada visita será distinta".

El reconocimiento se articula en torno a la figura de Plácido Arango (Tampico, México, 1931-Madrid, 2020), y la iniciativa toma nombre de un escrito de Octavio Paz (Ciudad de México, 1914-1988), compatriota y amigo de Arango. La búsqueda del comienzo alude así a "una voluntad de búsqueda apasionada en la que convergen el origen y el porvenir".

PRIMERA SELECCIÓN

En esta primera presentación destacan entre la selección obras maestras del arte español, con referentes como Pedro de Campaña, El Greco, Ribera, Zurbarán, Van der Hamen, Murillo, Antonio de Pereda Goya, Fortuny o Zuloaga.

La escultura monumental contemporánea tiene su propio espacio y extiende el proyecto hasta las plazas de acceso al museo -con obras de Pablo Palazuelo y Cristina Iglesias-, el nuevo Atrio Arriaga -donde cuelga el 'Homenaje a Calder' de Eduardo Chillida- y la terraza de escultura al aire libre, que alberga 'África', de Anthony Caro.

Frente a esa dimensión pública de su escultura, ha explicado Zugaza, "las cinco salas del edificio antiguo ofrecen una aproximación más privada a su colección de pintura antigua, moderna y contemporánea".

En esta primera presentación destacan entre la selección obras maestras del arte español, con referentes como Pedro de Campaña, El Greco, Ribera, Zurbarán, Van der Hamen, Murillo, Antonio de Pereda Goya, Fortuny o Zuloaga.

El arte moderno y contemporáneo conduce también al arte español, con Joan Miró y Antoni Tápies acompañados por una visión internacional gracias a los ejemplos de Kees van Dongen, Albert Gleizes, Germaine Richier, Jean Dubuffet, Andy Warhol y John Chamberlain, entre otros.

A las excepcionales piezas de la colección Arango, cedidas ahora por la familia, y a las donadas en vida a museos y colecciones, se suman otras obras invitadas que pertenecen a colecciones e instituciones con las que Plácido Arango compartió amistad e intereses coleccionistas.

OBRAS INVITADAS

Entre las obras donadas por Arango a otras instituciones, que también forman parte de la muestra, se exponen piezas de artistas como Darío de Regoyos o Herrera 'El Mozo', además, préstamos de museos y colecciones norteamericanos con los que Arango tuvo especial relación.

Entre ellas sobresalen una pieza procedente del Metropolitan Museum de Nueva York, del que Arango fue patrono, que cede el lienzo 'Santa Catalina de Alejandría en prisión', de Paolo Veronese; o del San Diego Museum of Art, de Juan Sánchez Cotán, considerada obra cumbre del género de la naturaleza muerta en el arte español, uno de los principales intereses coleccionistas de Arango.

A su vez, el 'Retrato de una niña' de Velázquez, prestado por la Hispanic Society de Nueva York, da testimonio de los anhelos coleccionistas que quedaron sin cumplir.

También se han sumado al homenaje a Arango una obra de Antonio de Pereda, y otra de la artista venezolana Gego, procedente de la colección de Patricia Phelps de Cisneros, amiga del mecenas, quien la ha donado recientemente al Museo de Bellas Artes de Bilbao, en memoria del que fuera su amigo.

Finalmente, la propia familia Arango ha contribuido también al proyecto con obras de Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Goya, Diego Rivera, Frida Khalo, Joan Miró, Louise Bourgeois, Germaine Richier y Cristina Iglesias.

En su intervención, la vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha asegurado que tanto el proyecto de ampliación del museo como el homenaje a Arango son fruto de una mezcla de "generosidad y de confianza", por parte de quienes con sus donaciones han confiado en el museo bilbaíno como de las instituciones que lo sustentan.

El presidente de Fundación BBK, Unai Rementeria, ha destacado que la entidad está orgullosa de tomar parte en el proyecto de ampliación porque servirá para "mejorar el servicio" que el museo ofrece a sus visitantes y también responde al objetivo de BBK de que "la cultura sirva para transformar la sociedad con un modelo de cultura accesible que sea de todos, como este nuevo espacio BBK", que permitirá a la entidad "albergar a más visitantes".