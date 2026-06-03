Beloki dice que la transición en la dirección del Festival está siendo "natural" y avanza "cambios" a partir de enero

Presentación de los carteles de la 74 edición del Festival de San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La próxima directora del Festival de San Sebastián, Maialen Beloki, ha asegurado que la transición para el relevo de José Luis Rebordinos se está dando "de manera natural". De este modo, ha explicado que están "muy centrados en hacer la edición de este año, que es la que toca", empezando "poco a poco también a pensar en cómo ir implementando algunos cambios, pero con tranquilidad, a partir de enero, y trabajando con toda la naturalidad dentro del equipo de dirección actual".

Beloki ha hecho estas afirmaciones en la presentación este miércoles de los carteles del 74 Festival de San Sebastián, junto a Rebordinos, quien afronta su última edición al frente del certamen cinematográfico donostiarra.

En su intervención, ha manifestado que buscarán "una selección internacional de películas dirigidas por cineastas de reconocida trayectoria, nuevos talentos y figuras que atraigan el glamour a San Sebastián, una apuesta decidida por los nuevos cineastas en todas sus secciones, y un cine que proponga nuevas miradas y nuevas maneras de abordar el lenguaje y la cultura", así como fomentando "puntos de encuentro".

No obstante, ha apelado a la "prudencia" porque, según ha dicho, es una persona "naturalmente prudente también" y ha considerado que "ahora no es momento de desvelar algunos de los cambios que se van a ir produciendo paulatinamente a partir de enero".

Además, ha apuntado que su primer año en la dirección del Zinemaldia coincidirá con el 75 aniversario del Festival y, tal y como ha avanzado, también están empezando a pensar en algunos actos, actividades o eventos que puedan seguir acercando el festival a la ciudadanía con un carácter festivo. "Me atreveré también a cosas, pero ahora es momento de estar centrada en esta edición y de ir trabajando en cocina poco a poco", ha añadido.

Asimismo, ha expresado que se siente "muy partícipe de lo que ha sucedido en toda la etapa" de Rebordinos y se ha sumado a la alabanza del equipo con el que cuenta el festival. "Creo que somos la cara visible, y en el caso de José Luis y espero que en mi etapa también, la que marca algunas direcciones que tomará el Festival en el futuro. Es el equipo el que hace el festival, y desde ahí me siento también tranquila para asumir este trabajo", ha manifestado.

De este modo, Beloki ha insistido en que están "muy centrados en hacer la edición de este año, que es la que toca", empezando "poco a poco también a pensar en cómo ir implementando algunos cambios, pero con tranquilidad, a partir de enero, y trabajando con toda la naturalidad dentro del equipo de dirección actual".

En esa línea, ha afirmado que "es una suerte poder tener este periodo de transición". "A veces a una no le dejan un margen como para poder aterrizar, y aunque llevo aquí muchos años, el cambio de perspectiva también es importante, y tener estos meses para poder estar más cerca todavía de José Luis, pues también es una muy buena oportunidad para mí", ha precisado.

"NUEVAS IDEAS"

Por su parte, Rebordinos ha señalado que Beloki "conoce muy bien" el Festival ya que, entre otros motivos, desde 2016 es una de las dos subdirectoras -junto a Lucía Olaciregi-, y juntos los tres diseñan y deciden gran parte de los temas que afectan al festival. Así, se ha mostrado convencido de que aportará "nuevas ideas" que son "siempre necesarias" en el Festival.

"El cine y los festivales afrontan nuevos retos. La industria no deja de experimentar cambios, como también lo hacen los modos de consumir historias y, en ese contexto, creo sinceramente que es necesario que personas más jóvenes y con una visión diferente, renovada, asuman la responsabilidad de construir un festival de futuro que queremos plantear sin ruptura, pero sí actualizando sus objetivos y rejuveneciendo algunos de sus programas clave", ha sostenido.

En esa línea, ha querido destacar la importancia el equipo "muy amplio" con el que la dirección del Festival cuenta por detrás y ha expresado que los directores son "los muñecos" que les toca salir delante de la cámara, pero trabajan como equipos. "Hacer un festival como este con el toque de una persona es imposible, es el toque de un equipo que tú encabezas", ha aseverado.

"Una de las grandes cosas para mí del Zinemaldia es que detrás hay un equipo muy potente. Obviamente no es perfecto, pero es muy profesional y estos años ese equipo ha hecho que todo fuera mucho más fácil. El que tengas gente en la que puedes confiar es importante", ha afirmado.

En sus palabras, "al ser una persona que está dentro, nos conocemos muchísimo, nos hemos querido, hemos discutido, a lo largo de estos años ha habido de todo". También ha destacado que el trabajo "más importante" en este momento es "acabar esta edición", aunque también están abordando "cómo se van a operar los cambios".

"Cada cosa que es ya para el año que viene, o cambios o decisiones que tienen que ver con el futuro, obviamente lo hablamos, pero es Maialen quien tiene la palabra. Ya no me toca decidir nada para el 2027, pero con una naturaleza y una normalidad absoluta. Está siendo muy sencillo", ha sostenido.

PREMIO DONOSTIA

El director del Festival de San Sebastián, por otro lado, ha avanzado que "hoy a la una de la mañana nos han confirmado el primer Premio Donostia, que no lo voy a contar, obviamente", aunque ha señalado que se trata de alguien del que llevan "unos meses detrás".

Así, ha afirmado que "en principio" cuentan con un Premio Donostia que les "gusta mucho" y lo anunciarán cuando queden organizados todos los detalles, viajes, "todo esto organizado" y, además, ha asegurado que "hay alguno más en marcha" por lo que esta edición volvería a contar con más de un galardonado.

Respecto al cartel oficial de la 74 edición, Rebordinos ha afirmado que este año le hacía "especial ilusión" que este año estuviera protagonizado por alguien de Iberoamérica porque "no ha habido ninguno". "Para mí era claro que era Ricardo Darín, que ya ha sido premio de Donostia y es amigo", ha concluido.