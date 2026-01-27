Bengoetxea advierte del "riesgo de parálisis" en la universidad pública vasca

Bengoetxea advierte de una "política general de desatención" de la universidad pública y de un "riesgo de parálisis" - EHU

El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha reiterado que, "si no se pone solución a los problemas detectados, se puede producir un riesgo de parálisis" de la Universidad pública vasca, y ha mostrado su "solidaridad con todas las universidades públicas del Estado", entre las que ha destacado las de Madrid, que "están pasando por un momento especialmente difícil" que "demuestra una política general de desatención".

Son declaraciones que ha dado Bengoetxea este martes durante su balance del primer año desde su toma de posesión, a las que ha añadido que las instituciones vascas, "sobre todo, el Gobierno vasco", deberían ser "pioneras en dar la vuelta a esa tendencia, y hacer una apuesta seria, fuerte y decidida" por la universidad pública.

"Nosotros consideramos que era necesario en ese momento lanzar un arma. Y, para hacerlo, es necesario usar términos que posiblemente llamen la atención, pero de los cuales no me arrepiento en absoluto", ha defendido Bengoetxea en referencia a sus declaraciones del pasado octubre al conocer el presupuesto del Gobierno vasco para la universidad en el que habló de "parálisis". "Fue un término que obtuvo el resultado que perseguía", ha declarado.

El rector ha destacado, entre las medidas adoptadas este año, la elaboración del primer diagnóstico de necesidades de la EHU. A su juicio, se trata de una "demostración clara" de la diferencia entre los presupuestos que recibe la universidad y las necesidades que debe atender.

En este momento, aunque todavía es "pronto" para conocer el cierre del ejercicio 2025, desde el equipo rector están "atendiendo las necesidades detectadas" para 2026. "Nuestra voluntad siempre es de entendimiento", ha defendido Bengoetxea.

Según ha explicado, hay un plan que deben negociar y, de hecho, están negociando con el Gobierno vasco "para sacar adelante las necesidades más imperiosas, e ir atendiendo a lo largo del mandato las que están bien documentadas en ese diagnóstico".

En este sentido, ha añadido que seguirán trabajando "para alcanzar la imprescindible suficiencia financiera que necesita la universidad y hacer efectiva su autonomía". Para Joxerramon Bengoetxea, resulta "fundamental culminar las negociaciones ya iniciadas", de modo se de "continuidad a los logros alcanzados este año y avanzar en la transformación de la universidad".

UN AÑO "INTENSO"

El rector ha señalado, durante su balance, que ha sido un año "intenso", con "muchos retos", pero en el que han cumplido diversos compromisos de campaña, como el desarrollo del Plan Estratégico 2026-2028, que se someterá a votación en el Claustro de la EHU el día 16 de marzo.

Bengoetxea ha destacado la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos, sobre todo, del personal sustituto, al que le se ha posibilitado la dedicación a tiempo completo y se ha complementado su retribución.

Además, se ha aprobado la normativa que reducirá la lista de espera para la promoción a profesorado pleno y catedrático, y se han aprobado todas las plazas permitidas por la ley en la oferta pública de empleo de 2024. Asimismo, se han reforzado las medidas de conciliación para el personal de administración y servicios.

En el ámbito académico, ha recordado las medidas adoptadas para mejorar la organización de las pruebas de acceso a la universidad, la apuesta decidida por las microcredenciales universitarias y los resultados obtenidos en investigación, así como los avances en internacionalización: el campus transoceánico, las alianzas europeas, el Arco Atlántico y las colaboraciones transfronterizas. "Nuestra universidad trabaja también para ser un referente a nivel internacional", ha subrayado.

También se ha referido a la puesta en marcha de obras necesarias para garantizar la seguridad de las personas, como la demolición de las plataformas en Leioa. Por otra parte, ha puesto en valor la nueva residencia para el estudiantado en Gipuzkoa, el proyecto piloto del servicio de atención integral en Álava y la Clínica Odontológica social que se ubicará en Bilbao, que se pondrán en marcha en 2026.

LEY DE UNIVERSIDADES

Preguntado por el nuevo proyecto de Ley de Universidades, el rector de la EHU ha señalado que el objetivo debe ser "que se trate de una ley que apueste por la universidad pública", ya que es esta la que garantiza "no solo un espacio para la investigación básica susceptible de transferencia al sistema productivo", sino también la "oferta de todas las áreas del conocimiento y la garantía del derecho universal a la educación".

En el sistema de universidades, "debe reconocerse el lugar especial y centrado" de la pública, ha considerado Bengoetxea, que ha añadido que es el objetivo que debe perseguir toda ley universitaria.