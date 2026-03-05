Bengoetxea afirma que se le ha dado una "dimensión exagerada" a la presencia del PNV en un desayuno de Feijóo

Archivo - La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que se le está dando "una dimensión un punto exagerada" a la presencia de miembros del PNV, entre ellos su presidente, Aitor Esteban, en el desayuno informativo que protagonizó este pasado jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Bilbao.

"Yo misma, como vicelehendakari, suelo asistir a muchas conferencias como la de ayer, algunas de miembros de mi partido (PNV) o de compañeros de gobierno, y otras a veces de personas que no son de mi partido o ni siquiera de mis ámbitos naturales de relación", ha indicado, en declaraciones a Radio Euskadi.

En este sentido, ha considerado "algo normal que cuando viene el líder de un partido, en este caso es el principal partido de España, que por respeto y por educación se acuda a este tipo de convocatorias".

"Una cosa es el contraste o la manera en que podamos ser respetuosos y seamos también educados. Aquí la política no está tan contaminada como en otras latitudes y las relaciones políticas entre partidos yo creo que pasan por el respeto y por la educación", ha agregado.

Tras reconocer que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular han tenido discrepancias y que el Partido Popular ha sido "bastante duro con el PNV", ha apuntado que esto "no quita para que haya canales de diálogo".

Como representante del Gobierno vasco, ha afirmado que "lo que tienen que hacer los gobiernos es contrastar con todos los agentes que operan en un momento determinado, en este caso en el país, para poder buscar los mejores acuerdos para que el país tenga las mejores soluciones".

Por tanto, ha manifestado que "más allá de que el Partido Popular haya tenido discrepancias manifiestas con el Partido Nacionalista Vasco, no quita para que en unas relaciones de normalidad y en una política no contaminada, en la que se trata de contraste y de relación normal con cualquier partido que quiera aportar, se vaya a escuchar las propuestas que tenga que hacer en este caso para nuestro país".