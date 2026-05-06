Bengoetxea asiste en Venecia a la recepción de la Colección Peggy Guggenheim en la apertura de la Bienal

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en la recepción celebrada en la Colección Peggy Guggenheim - IREKIA

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha asistido este miércoles por la tarde en Venecia a la recepción celebrada en la Colección Peggy Guggenheim con motivo de la inauguración de la 61ª edición de la Bienal de Arte Contemporáneo.

La recepción es uno de los encuentros habituales que marcan el inicio de cada Bienal, un espacio de relación y conexión entre instituciones culturales, direcciones de museos, comisariado internacional, artistas y agentes clave del ecosistema artístico contemporáneo.

La cita, organizada en uno de los enclaves de referencia del sistema Guggenheim, reúne a representantes de sus distintas sedes -Nueva York, Venecia y Bilbao- junto a profesionales del ámbito museístico y cultural internacional, reforzando los vínculos entre instituciones que comparten una misma proyección global.

En este contexto, la presencia del Gobierno Vasco subraya el papel del Museo Guggenheim Bilbao como uno de los "nodos principales de este ecosistema y como referente en la conexión entre cultura, ciudad y proyección internacional".

La asistencia a esta recepción se enmarca en la agenda institucional desplegada en Venecia con motivo de la Bienal, orientada a reforzar la presencia de Euskadi en los principales espacios de relación del arte contemporáneo internacional.