Bengoetxea se marca como objetivo "escuchar y conectar" con la gente para "construir un proyecto maravilloso" en Bizkaia

Ibone Bengoetxea, Ana Otadui e Iñigo Ansola, en Sabin Etxea de Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, proclamada candidata del PNV a diputada general de Bizkaia en la Asamblea Territorial celebrada este miércoles, se marca como objetivo "escuchar y conectar" con la gente para "construir un proyecto maravilloso" para el territorio vizcaíno.

Bengoetxea ha expresado su "ilusión" ante el que considera "el mayor reto" de su trayectoria en una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, junto a la también designada candidata a la reelección como presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, que ha destacado "la experiencia, compromiso y proyecto" de ambas.

"Es una suerte poder contar con ellas. En estos días de convulsión, de trincheras y de bronca política, representan exactamente los valores contrarios: democracia, libertad, diálogo, acuerdo y solidaridad", ha destacado Ansola.

La Asamblea Territorial de Bizkaia ha puesto punto y final al proceso electoral interno para la designación de las candidaturas a las elecciones forales del 23 de mayo de 2027, que arrancó el pasado 21 de octubre.

El BBB del PNV propuso el día 8 del pasado mes a Bengoetxea como candidata a diputada general, en sustitución de Elixabete Etxanobe, que se encuentra al frente de la institución foral desde 2023. La primera vuelta de votaciones en las organizaciones municipales de Bizkaia, celebrada entre el 21 y el 25 de octubre, concluyó con el apoyo a la vicelehendakari de 87 batzokis frente a los 24 que avalaron a la actual mandataria foral.

Ibone Bengoetxea ha asegurado que está "encantada y llena de ilusión", y ha agradecido el apoyo recibido por las bases en el proceso interno. "Me da muchísima fuerza y seguridad", ha resaltado, para precisar que es "el mayor reto" de toda su carrera.

En su opinión, para poder "construir un proyecto maravilloso para Bizkaia", su intención es "escuchar y conectar" con la gente. También ha admitido que "hay mucho trabajo por delante". "Estoy preparada para trabajar muchísimo", ha afirmado.

Bengoetxea ha dicho que tendrá la mirada puesta en el próximo día 30, tras las elecciones generales. "Ese día tenemos que empezar a trabajar muchísimos temas que van a ser importantes para la Bizkaia del futuro: el Tren de Alta Velocidad, la conexión del Puerto, la ampliación del aeropuerto, la mejora de FEVE, está el Cupo, etc. Tenemos muchísimas cosas en juego y, como partido, vamos a estar fuertes en la Diputación, en los ayuntamientos, en el Gobierno Vasco y en Madrid", ha señalado.

"LAS MEJORES EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRES"

El presidente del BBB ha insistido en que Ibone Bengoetxea y Ana Otadui son la mejor apuesta para "los tiempos de incertidumbre y cambio" que se viven, y para "hacer frente a las preocupaciones de las y los vizcaínos", como son la vivienda, la inflación y la subida de precios, la seguridad, la industria, el cuidado de las personas o el empleo.

"Son las mejores personas para construir la Bizkaia que queremos, sin estridencias, sin ruido, sin promesas imposibles, desde la máxima autoexigencia, trabajando en equipo y con mucha humildad", ha subrayado.

Iñigo Ansola ha recordado "la trayectoria institucional contrastada" de ambas candidatas jeltzales, lo que contribuirá a "una Euskadi que tiene unas instituciones fuertes, bien gobernadas; una Euskadi que funciona y que es nuestro mejor refugio en estos tiempos de tormentas y dificultades".

También ha señalado que Bengoetxea y Otadui "defienden una forma de gobernar basada en la estabilidad, algo muy complicado de ver fuera de aquí". "Son personas que dan su palabra y la cumplen. En estos tiempos de polarización, confrontación, bloques y vetos, defienden otra forma de hacer política, la estabilidad de un gobierno fuerte, que aprueba sus presupuestos y toma decisiones", ha apuntado.

Según ha asegurado, "pase lo que pase, seguirán trabajando cada día para crear más y mejor industria, más y mejor empleo, más y mejores oportunidades para la juventud". "Apostarán por políticas públicas de vivienda, para que sea más accesible; apostarán por unas calles seguras, para que podamos andar con tranquilidad, como siempre hemos hecho; apostarán por la sostenibilidad del territorio, los cuidados y la atención a las personas vulnerables, y por una migración regular, ordenada y segura", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que, "quienes lleguen, tendrán garantizados sus derechos", pero también tendrán "obligaciones". A su juicio, las aspirantes del PNV a liderar las instituciones en el territorio "harán posible que lo que se consiga en Madrid o Bruselas se pueda materializar en Bizkaia".

Ansola ha puesto el ejemplo de lo realizado hasta el momento con el "rescate de empresas industriales que iban a cerrar", con los descuentos al transporte, la rebaja del IVA o el bono social térmico, las ayudas a la dependencia para que las personas mayores "tengan los mejores recursos en Bizkaia", las medidas aprobadas "para garantizar la seguridad" en las calles, y "el sueño hecho realidad" de la Selección Vasca de Pelota participando en el campeonato del mundo.

"MARCAR LA DIFERENCIA"

El dirigente jeltzale se ha referido a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y a las forales y municipales del 23 de mayo de 2027, para afirmar que son una "oportunidad de marcar la diferencia".

"Elegimos a las personas que van a defender Bizkaia y Euskadi, aquí y en Madrid, personas que den continuidad a políticas reconocibles, que han hecho posible que tengamos el Puerto de Bilbao, el Aeropuerto de Loiu, el Museo Guggenheim, el hospital de Cruces, las universidades o los centros educativos en los que estudian nuestras hijas e hijos", ha manifestado.

En estos comicios, tal como ha remarcado, está en juego "el modelo de país, construido gracias a las instituciones de un autogobierno que hoy está amenazado". "Madrid es una centrifugadora que quiere absorberlo todo, competencias, talento e inversiones. Quieren hacernos retroceder, cuestionan nuestro autogobierno, las instituciones vascas, Osakidetza, la Ertzaintza, nuestro Concierto Económico. Nos tendrán enfrente, pie en pared, apostando por este país y por las personas", ha apuntado.

Además, ha advertido que en las próximas citas electorales se elige "a quien defiende la escuela a la que van nuestros hijos e hijas, el hospital al que vamos cuando estamos enfermos, las carreteras por las que circulamos, las calles o las playas que pisamos o el metro que cogemos cada día".

"Es importante tener fuerza para seguir defendiendo la agenda vasca en Madrid y para que, pase lo que pase, Euskadi siga funcionando. Elegimos a quienes van a defender nuestros intereses y lo que más nos interesa, Bizkaia y Euskadi", ha enfatizado. Por último, ha querido agradecer al actual equipo de la Diputación Foral de Bizkaia y a los apoderados de las Juntas Generales.

ANA OTADUI

Por su parte, Ana Otadui ha afirmado que siente "la misma ilusión por representar a Bizkaia" que cuando accedió a la presidencia de las Juntas Generales por primera vez en 2015, y por trabajar desde esta institución que "forma parte de la historia, las raíces y también la identidad" de los vizcaínos.

"Tengo ilusión por tener la oportunidad de seguir construyendo Bizkaia junto con Ibone Bengoetxea, una mujer que me transmite mucha confianza y solvencia. Somos un equipo y la verdad que el trabajo en equipo nos hace más fuertes", ha indicado.

Otadui ha dicho que seguirá desarrollando su trabajo "desde la cercanía, la escucha, el respeto y la lealtad institucional", y para que el Parlamento foral sea "un espacio de diálogo, de acuerdo, de debate y de respeto".