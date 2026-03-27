Bengoetxea muestra "compromiso" del Gobierno vasco para "seguir trabajando" con los nuevos representantes de ertzainas

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Culturea y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea, ha expresado "respeto" a los resultados de las elecciones sindicales celebradas este pasado jueves en la Ertzaintza, y ha mostrado "compromiso" por parte del Ejecutivo para "seguir trabajando" con los nuevos representantes de los ertzainas.

Bengoetxea se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a las elecciones sindicales de la Ertzaintza en las que venció el sindicato Euspel logrando 20 delegados, seguido por Esan con igual número de delegados, y por delante de ErNE (15), SiPE (4) y ELA (1).

Así, la vicelehendakari primera ha señalado que no ve con preocupación los resultados por el hecho de que haya salido vencedor Euspel, sindicato que se alineó con 'Ertzainas en lucha', movimiento asindical con la actividad ahora suspendida y que copó la protesta en la calle.

"Preocupación no. Siempre debemos respetar la decisión de los trabajadores y, en este caso, de los y las ertzainas, porque ellos deciden quiénes son sus representantes para trabajar y negociar con el Gobierno. No debemos estar siempre discutiendo y, por lo tanto, respeto y compromiso del Gobierno para seguir trabajando con los nuevos representantes", ha asegurado.