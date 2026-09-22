Bengoetxea respaldará en París la proyección internacional de Euskadi a través de la cultura

VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, viajará a París este miércoles y jueves en un viaje institucional que tendrá como eje la cultura como herramienta de proyección internacional de Euskadi y de generación de nuevas alianzas.

Uno de los primeros hitos de la agenda se producirá mañana con la presencia del Malandain Ballet Biarritz en el Théâtre des Champs-Élysées, donde la compañía actuará por primera vez con todo su equipo artístico en uno de los escenarios de referencia de la música y la danza en París, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La presencia de la compañía se enmarca en Ça colle au basque, la iniciativa de Etxepare Euskal Institutua para reforzar la presencia de la cultura vasca y el euskera en el ámbito francófono.

El jueves, día 24, se presentará en París la nueva alianza entre el Gobierno Vasco y el Centro Coreográfico Nacional-Ballet Biarritz, que abrirá una nueva etapa de colaboración a partir de 2027. Se trata de una alianza que irá más allá de la danza, para impulsar nuevas oportunidades en torno a la creación, el talento, la formación, la cultura y la proyección internacional de Euskadi.

La agenda de la vicelehendakari permitirá, asimismo, estrechar relaciones con instituciones culturales francesas y avanzar en la construcción de nuevas alianzas, dentro de la estrategia Euskadi Globala.