Berakah recupera tras casi un siglo el Belén viviente en la calle de Vitoria con la participación de 34 personas

VITORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá de nuevo tras casi un siglo la representación de un Belén viviente en la calle, una iniciativa impulsada por Berakah, que tendrá lugar los días 19 y 20 a las 19.30 horas en el Casco Histórico de la ciudad y que contará con la participación de 34 personas.

Según ha informado la Diócesis en un comunicado, la última vez que hubo una representación fue en los años 30 del siglo pasado, en la calle Zapatería. Este año, Berakah recupera la tradición con la plaza de Santa María como escenario y la Catedral de Vitoria como telón de fondo.

El espectáculo tendrá una duración de una hora aproximadamente, y en él habrá pastores, niños, panaderos, carniceros, fruteros, soldados romanos y la Sagrada Familia. Todo ello con un decorado especial y trajes que recuerdan a la Palestina del siglo I.

Fuera de Vitoria existen cuatro representaciones teatralizadas de la Navidad, ha apuntado la Diócesis: en Zurbano, donde se organiza desde el año 2016 un Belén viviente muy concurrido; en Sarría, donde el pasado año se conmemoró el 50 aniversario de esta cita que involucra a todo el Valle de Zuya; y también en Víllodas y en Samaniego, donde los vecinos se vuelcan con sus belenes vivientes.