Bergara y Ermua inauguran el circuito de 24 sesiones de cine del festival Mendi Film, que recorrerá este otoño el Estado

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional de cine de montaña de BBK, Mendi Film, ha programado entre septiembre y noviembre 24 sesiones de cine de sus metrajes en salas de Bizkaia y Gipuzkoa, además de otras comunidades autónomas del Estado, en un circuito que inauguran Bergara (Gipuzkoa) y Ermua (Bizkaia).

Según ha informado la organización en un comunicado, el Mendi Tour de otoño arrancará el 23 de septiembre en Bergara y Ermua. Mientras la de Bergara es una iniciativa de Pol-Pol Mendi Taldea, Ermua se estrena en el circuito, en una sesión que se ha incorporado por medio del programa del 50 aniversario del club de montaña Artarrai.

Por su parte, Urnieta acoge la 8ª edición del Mendi Tour el 24 de septiembre, en el espacio de Artes Escénicas Sarobe. En octubre, Getaria tendrá una sesión, el día 19, y Markina-Xemein el día 26.

Ya en noviembre, las sesiones vascas serán los días 6 y 7 en Errenteria, 7 y 14 en Elgoibar, 8 en Sopela, 12 en Basauri y el día 13 en Oñati y Galdakao.