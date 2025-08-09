Bermeo celebra este sábado su XXXVII Festival Internacional de Folclore

Presentación de la nueva edición del Festival internacional de Folclore de Bermeo. - AYUNTAMIENTO DE BERMEO

BILBAO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XXXVII Festival Internacional de Folclore de Bermeo (Bizkaia) reunirá este sábado, 9 de agosto, a grupos de Francia y Turquía, junto al grupo organizador de esta cita, Alkartasuna Dantza Taldea. Como novedad, el certamen se trasladará del frontón Artza a la Lamera.

Este año llegará desde Turquía el Club Zeybek Yaren, fundado en Estambul en 2018 bajo la dirección del Árbitro Nacional de la Federación Turca de Danza Folclórica, Murat Emrah Yamanli, con el objetivo de interpretar, enseñar y mantener vivas las danzas tradicionales zeybek de diferentes regiones, tal y como se ejecutan en su lugar de origen, han explicado los organizadores del certamen.

Desde Francia participará el Grupo Folclórico Aunis & Saintonge Saintes, creado en 1931 y que representa a los jóvenes campesinos de la región de Charente, vestidos con trajes tradicionales de faena y festivos de la década de 1830.

Junto a estos dos grupos, actuarán los anfitriones, Alkartasuna Dantza Taldea, que ofrecerán al público las danzas vascas más representativas.

Desde la organización han subrayado que este año el festival se celebrará "en la calle", al igual que el resto de actividades organizadas este año por Alkartasuna Dantza Taldea.