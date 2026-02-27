Bermeo solicita iniciar el proceso para la declaración de zona tensionada

Archivo - Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

El pleno del Ayuntamiento de Bermeo ha aprobado solicitar formalmente al Gobierno Vasco el inicio del procedimiento previsto en la Ley por el Derecho a la Vivienda para que el municipio vizcaíno pueda ser declarado como zona de mercado residencial tensionada.

Según han informado desde el Consistorio, la solicitud ha sido aprobada con los votos favorables de EH Bildu y Guzan, mientras que el PNV ha votado en contra, y, tras el acuerdo municipal para iniciar el procedimiento, le corresponderá al Gobierno Vasco tramitar y resolver el expediente.

Los estudios técnicos realizados reflejan que entre 2018 y 2023 las rentas de alquiler en Bermeo tuvieron un incremento del 20,2% (de 459,9 a 552,9 euros de media), por encima del crecimiento del IPC (del 16,5%), de modo que se cumple "uno de los requisitos establecidos por la normativa".

Por su lado, la evolución de los precios de compraventa entre 2019 y 2024 no supera el IPC (el incremento es del 10,9%) y el esfuerzo económico destinado al pago de la vivienda tampoco rebasa el umbral del 30%, ya que se sitúa en el 24,9%.

No obstante, el Ayuntamiento considera que, "más allá de los datos estrictamente cuantitativos", las características estructurales del parque residencial del municipio -como el elevado porcentaje de vivienda vacía y "la ciclicidad demográfica"- intensifican la tensión del mercado.

DESEQUILIBRIOS

Según han remarcado los responsables municipales, en caso de que la declaración se materialice, Bermeo dispondría de "mayores herramientas jurídicas y administrativas para intervenir en el mercado de la vivienda".

En este sentido, ha destacado que, además de la posible aplicación de mecanismos de contención de precios, durante el periodo de vigencia de la declaración quedarían suspendidas las nuevas licencias de viviendas turísticas (VT), de conformidad con la Ley 6/2025 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo aprobada por el Parlamento Vasco.

Para el equipo de Gobierno, la declaración, que tendría una vigencia de tres años, tras los cuales debería procederse a su revisión, "es un paso fundamental para corregir los desequilibrios del mercado de la vivienda y combatir la especulación". "No podemos olvidar que la vivienda es un derecho y queremos reafirmar que seguiremos trabajando por el interés general del pueblo", ha reivindicado.