Bernedo (Álava) marca 5,6 grados bajo cero, la temperatura más baja de Euskadi

La estación meteorológica de Navarrete, ubicada en el municipio alavés de Bernedo, ha marcado este sábado 5,6 grados bajo cero, la temperatura más baja de Euskadi. Cerca se ha quedado la estación de Espejo, en Valdegovía, con 5,3 grados negativos, según ha informado Euskalmet.

También por debajo se cero grados han estado las estaciones de Paganos (-2,6 ºC), Añarbe (-1º C), Salvatierra (-0,8º C), Bidania (-0,4º C), La Garbea (-0,3º C) o Aizarnazabal (-0,2º C).

El Departamento vasco de Seguridad volverá a activar, una noche más, el aviso amarillo por temperaturas mínimas/heladas en el interior desde las 00.00 de esta medianoche hasta las 10.00 horas del domingo. Habrá probabilidad de heladas débiles en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa. En Álava, las heladas débiles serán localmente moderadas.