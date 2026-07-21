Berriozabal (PNV) asegura que no existen diferencias entre las direcciones territoriales por acordar con EH Bildu

Archivo - La presidenta del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Jone Berriozabal. - PNV - Archivo

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Jone Berriozabal, ha asegurado este martes que no existen diferencias entre las direcciones territoriales del partido por los acuerdos alcanzados con EH Bildu y que, aunque "hablar es libre, eso que se ha escrito y se ha dicho no tiene ninguna veracidad".

Berriozabal se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a análisis periodísticos que hablaban de diferencias entre las direcciones territoriales del PNV por un supuesto acercamiento a EH Bildu con el acto de Bergara (Gipuzkoa) de este pasado domingo o el acuerdo alcanzado para la reforma de la Ley de Empleo Público.

La dirigente jeltzale ha destacado, en referencia al acto del domingo en Bergara en el que se conmemoraban el 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes y el 150 aniversario de la abolición de los Fueros de 1876, que la foralidad es "un rasgo propio" del PNV y que lo ha defendido durante toda su historia porque "de ahí vienen nuestro sistema institucional y el Concierto Económico".

Así, ha indicado que en el acto de Bergara "había representantes de todos los territorios" y que "nuestras decisiones las tomamos en el seno del EBB, tanto en el caso del acto de Bergara, como en torno al texto acordado en sobre el euskera y a la Ley de Empleo Público", en el que, a su juicio, "ha sido EH Bildu la que se ha acercado a las tesis del PNV y no al contrario, por lo que eso que se dice no tiene ni pies ni cabeza". "Hablar es libre, pero eso que se ha escrito y se ha dicho no tiene ninguna veracidad", ha añadido.

En este sentido, la dirigente alavesa ha asegurado que ella no tiene ningún problema en llegar a acuerdos "si estoy de acuerdo en los contenidos", y ha insistido en que, en el caso de los requisitos lingüísticos para el empleo público, "ha sido EH Bildu la que se ha aproximado a las tesis del PNV".

Así, ha considerado que "la cuestión no es con quien, sino para qué", y que en algunos casos será posible que lleguen a acuerdos con EH Bildu pero que en otros no, "porque nuestros modelos social y económico son muy distintos, porque tenemos diferentes manera de ver la sociedad y porque tenemos distintas prioridades".

"Está claro, y no hay más que ver los debates que se dan cada semana y las iniciativas legislativas que se han puesto en marcha en el Parlamento, y dónde ha estado el PNV y dónde EH Bildu. En algunos casos estaremos de acuerdo, pero en otros muchos tenemos modelos muy diferentes, como en los ámbitos de la industria, las medidas para crear empleo o la seguridad", ha explicado.

Asimismo, y ante la reinvidcación por parte de EH Bildu de la figura del lehendakari José Antonio Agirre, la presidenta del ABB ha preguntado "si alguien pone en duda que el lehendakari José Antonio Agirre Lekube fue del PNV". "Ellos deberán decir quienes son sus referentes. Lo que yo tengo claro es que esos no han sido y nunca van a ser los referentes del PNV", ha añadido, en referencia a los miembros de ETA Argala, Txapote y Gadafi.

RESPUESTA A ANDUEZA

Por otro lado, Jone Berriozabal se ha referido a las afirmaciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que acusaba a PNV y EH Bildu de defender una "prioridad nacional" a través de sus acuerdos, y ha asegurado que "la única prioridad del PNV es Euskadi".

Así, la presidenta del Araba Buru Batzar ha señalado que "estamos acostumbradas a escuchar ese tipo de declaraciones" por parte de Eneko Andueza, y ha insistido en que Euskadi "es nuestro punto de partida y nuestra meta, no como en otros partidos, y esa es y va a seguir siendo nuestra prioridad".

"Lo que tengo claro es que Euskadi es la única prioridad del PNV. El resto de disputas y jaleos están de sobra, no benefician ni a la política ni a la convivencia, y la sociedad no necesita ese tipo de mensajes, que además no tienen ningún contenido", ha asegurado.

Berriozabal ha defendido que el tono del PNV "siempre es propositivo" y que así lo será durante la campaña electoral y los meses que le preceden, y ha asegurado que, aunque "seguramente, a sabiendas de que el PNV es el eje de la política de este país, unos y otros tratarán de sacarnos de nuestro camino, nosotros tenemos claro cual es el camino, la vía vasca, la agenda vasca, y es lo que nos dedicaremos en la campaña y en los meses que quedan hasta la campaña".