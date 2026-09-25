BetiOn supera las 90.000 personas usuarias en Euskadi y lleva su servicio de teleasistencia a los pueblos de Álava

La diputada foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez Borinaga, y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, han sido las encargadas de presentar esta iniciativa - IREKIA

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio público de teleasistencia betiON ha alcanzado las 90.023 personas usuarias en Euskadi, un nuevo máximo que consolida su papel como instrumento para favorecer que las personas puedan continuar viviendo en sus hogares con seguridad, autonomía y acompañamiento.

Este dato se ha dado a conocer este viernes durante la presentación de la campaña 'Nire etxean eta lasai/En mi casa y con tranquilidad', impulsada por la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco para acercar betiON a las personas que viven en el medio rural alavés.

La diputada foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez Borinaga, y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, han sido las encargadas de presentar esta iniciativa, que comenzará la próxima semana y se desplegará durante dos meses en 24 entidades locales de las seis comarcas rurales de Álava, donde la implantación de betiON es actualmente menor que en Vitoria-Gasteiz.

De las 90.023 personas usuarias, 46.771 residen en Bizkaia (el 51,95% del total), 31.689 en Gipuzkoa (el 35,20%), y 11.563 en Álava (el 12,84%). El perfil continúa teniendo un marcado componente femenino: 66.619 personas usuarias son mujeres, el 74%, frente a 23.404 hombres, el 26%.

Por edades, el grupo más numeroso está formado por las personas de 80 a 89 años, con 46.542 usuarias y usuarios, el 51,70% de todo betiON. Otras 20.450 personas (el 22,72%) tienen entre 90 y 99 años; y 20.185 (el 22,42%) se encuentran entre los 65 y los 79 años. Otras 2.447 (el 2,72%), tienen menos de 65 años; y 399 personas tienen 100 años o más.

El crecimiento experimentado durante los últimos meses muestra la progresiva extensión del servicio. En abril de 2025 betiON contaba con 80.450 personas usuarias; y ahora son 90.023, lo que supone 9.573 personas más, un incremento cercano al 12%.

365 DÍAS AL AÑO

Esta herramienta presta atención las 24 horas del día y los 365 días del año, facilitando que personas mayores, en situación de dependencia o con necesidades de apoyo puedan permanecer en su domicilio con seguridad y autonomía.

La campaña presentada este viernes parte de la idea de que las personas que viven en los pueblos alaveses puedan seguir haciéndolo durante el mayor tiempo posible, en su casa, en su entorno y manteniendo su autonomía, para lo que es importante que conozcan y tengan acceso a todos los recursos que tienen a su disposición.

La iniciativa se apoyará en la red de recursos y servicios de proximidad que ya existe en el medio rural. El agente betiON desarrollará acciones de información y sensibilización en colaboración con ayuntamientos y agentes locales y tendrá presencia en farmacias y botiquines, servicios de salud, consultorios, Centros Rurales de Atención Diurna y otros espacios de referencia.

PUNTO MÓVIL

El despliegue contará con un punto móvil de información y ocho talleres abiertos a la ciudadanía, concebidos para explicar de manera sencilla qué es betiON, cómo funciona, quién puede acceder al servicio y de qué manera puede ayudar en el día a día.

La campaña llegará a Respaldiza, Amurrio, Artziniega y Okondo, en Aiaraldea; Laguardia, Labastida, Elciego y Lanciego, en Rioja Alavesa; Dulantzi, Asparrena, Barrundia y Elburgo, en Llanada Alavesa; Aramaio, Zuia, Legutio, Urkabustaiz y Zigoitia, en Gorbeialdea; Ribera Baja, Valdegovía, Lantarón y Ribera Alta, en Añana; y Santa Cruz de Campezo, Maeztu y Bernedo, en Montaña Alavesa. Los ocho talleres se celebrarán en Respaldiza, Okondo, Laguardia, Labastida, Araia, Ondategi, Pobes y Santa Cruz de Campezo.

BetiON es el servicio público de teleasistencia del Gobierno Vasco y ofrece atención y apoyo permanente para que las personas puedan continuar viviendo en su hogar con mayor seguridad y autonomía. Funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, mediante un terminal instalado en el domicilio y un pulsador o medalla que permite contactar con el servicio cuando la persona necesita atención, ayuda o acompañamiento.

El servicio va más allá de la respuesta ante una emergencia. La atención profesional permite realizar seguimiento de las personas usuarias y adaptar la respuesta a sus circunstancias y necesidades.

SISTEMA PREDICTIVO

El Gobierno Vasco está avanzando, asimismo, hacia una teleasistencia predictiva y avanzada, incorporando nuevas soluciones tecnológicas y de seguimiento destinadas a anticipar riesgos y personalizar todavía más la atención. El borrador de la campaña contempla inicialmente su extensión a 4.400 personas.

La campaña contará también con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, que permitirá incorporar las oficinas de farmacia del territorio como un nuevo punto de proximidad. Las farmacias y botiquines participantes dispondrán de materiales sobre betiON y sobre las actividades previstas durante las próximas semanas para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.

La colaboración entre las administraciones y las farmacias en el medio rural cuenta ya con experiencias como Botika Etxean Eskura, impulsado conjuntamente por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Colegio para mejorar la atención farmacéutica y facilitar la entrega de medicamentos a domicilio en las comarcas de Añana y Montaña Alavesa.

Durante la campaña, el agente betiON permitirá también conocer de primera mano qué hay detrás del servicio y cómo se articula la respuesta a cada situación. Los talleres ofrecerán la posibilidad de resolver dudas y conocer de manera práctica cómo la combinación de tecnología y atención profesional permite responder tanto ante una emergencia como ante necesidades de acompañamiento y seguimiento.