La biblioteca central de Barakaldo incorpora una lupa inteligente para personas con dificultades visuales y lectoras

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barakaldo, Nerea Cantero, con la nueva lupa inteligente. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca central de Barakaldo (Bizkaia) ha incorporado una lupa inteligente para facilitar la lectura a personas con dificultades visuales y lectoras, un dispositivo que permite ampliar textos impresos, mejorar el contraste y convertir automáticamente el contenido en audio.

La lupa estará disponible para su uso en la sala 8 de la Biblioteca Central, donde las personas interesadas podrán solicitarla al personal bibliotecario, según ha informado el Ayuntamiento de Barakaldo en un comunicado.

Las Bibliotecas Municipales de Barakaldo han incorporado esta lupa inteligente de bolsillo con el objetivo de facilitar el acceso a la lectura y a la información a personas con discapacidad visual, dislexia u otras dificultades lectoras.

Este nuevo recurso tecnológico busca mejorar la autonomía de las personas usuarias y eliminar barreras en el acceso a la cultura y al conocimiento.

El dispositivo permite capturar textos impresos y convertirlos automáticamente en audio y además, dispone de funciones de ampliación de imagen, mejora del contraste y lectura en varios idiomas, herramientas que facilitan la consulta de libros, documentos y otros materiales bibliográficos.

INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD

La incorporación de esta lupa responde a necesidades detectadas entre las personas usuarias de las bibliotecas municipales y refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Barakaldo con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de los servicios públicos, han asegurado.

La lupa inteligente podrá utilizarse en la sala 8 de la Biblioteca Central de Barakaldo, situada en el parque Antonio Trueba y para acceder al servicio será necesario disponer del carnet de la Red de Lectura Pública de Euskadi y solicitar el dispositivo al personal bibliotecario, que ofrecerá información y apoyo sobre su funcionamiento.

El equipo está destinado exclusivamente al uso en sala, por lo que no se podrá llevar en préstamo a domicilio. Asimismo, cuando se utilice la función de lectura en voz alta, será obligatorio emplear auriculares para no molestar al resto de las personas que se encuentren en la sala de lectura.

Al finalizar la consulta, el dispositivo deberá devolverse en las mismas condiciones en las que se haya entregado y deberá manipularse con cuidado, evitando golpes, humedad o daños en sus componentes ópticos y de captura de imagen.

La concejal de Cultura, Nerea Cantero, ha explicado que en los últimos años se está trabajando en hacer de Barakaldo una ciudad "inclusiva para todos y todas".

Para ello, según han recordado, el Consistorio de la localidad fabril cuenta con el Plan de Accesibilidad Universal que es la guía que permite avanzar en diferentes ámbitos sobre la accesibilidad, tanto las calles, como el transporte urbano, el Teatro Barakaldo, la atención municipal "y ahora las bibliotecas municipales".

La edil ha asegurado que si "el resultado es bueno", se estudiará ampliar el número de lupas entre las bibliotecas, que "permitan extender este recurso de accesibilidad a los barrios".