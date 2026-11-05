La Biblioteca Foral de Bizkaia acoge hasta el día 21 la exposición 'Medir para comprender el mundo'

La exposición 'Medir para comprender el mundo', que se puede ver en la Biblioteca foral en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Foral de Bizkaia acogerá hasta el próximo 21 de noviembre la exposición 'Medir para comprender el mundo', tras su ampliación debido a la "buena acogida" del público. La muestra recorre la evolución de los instrumentos de medición en medicina, desde la balanza y el termómetro hasta las técnicas vinculadas a la genética y la biología molecular, según ha explicado la Diputación.

La exposición está organizada por la Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte y su Servicio de Patrimonio Cultural, y está comisariada por Fernando Unda, catedrático de Biología Celular de la Facultad de Medicina y Enfermería de la EHU, y Anton Erkoreka, director del Museo Vasco de Historia de la Medicina.

'Medir para comprender el mundo' propone un recorrido por la evolución de la medición aplicada a la medicina que va "desde la observación y la percepción como herramientas fundamentales hasta el desarrollo de instrumentos para medir las constantes vitales y los posteriores avances en genética y biología molecular".

De este modo, han avanzado desde la Diputación, se pueden conocer instrumentos que forman parte de la historia de la medicina y de la ciencia, como la balanza, el termómetro, el esfigmomanómetro -aparato para medir la presión arterial-, el microscopio, el sacarímetro, el refractómetro o el espectrofotómetro.