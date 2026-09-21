Bidebarrieta Kulturgunea acoge un nuevo encuentro dedicado a la relación entre la maternidad y la creación

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao acogerá este martes una nueva edición de "Diálogos con la literatura en el siglo XXI" con un coloquio, denominado "Maternidad y creación", que reunirá a la pintora, ilustradora y escritora Paula Bonet, y a la escritora y editora Mar García Puig para reflexionar en torno a este tema, con la moderación de la periodista Elena Sierra.

El Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta acogerá esta cita literaria a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo y retransmisión en streaming desde el canal de YouTube de Bidebarrieta Kulturgunea.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la representación de las maternidades reales y diversas en la literatura y el arte "no siempre ha sido acertada ni ha estado reflejada desde el punto de vista femenino".

"Las experiencias de las mujeres no han tenido históricamente espacio y reconocimiento como materia artística. Por esto mismo, hay aspectos de la maternidad que siguen siendo difíciles de contar, como la gestación, el aborto, la pérdida, el parto, el posparto o la salud mental. En este sentido, existe la necesidad de ampliar el relato más allá de la visión idealizada de la maternidad, abordando también cómo estas experiencias transforman el cuerpo, la mente, el lenguaje y la manera de mirar", ha agregado.

Además, ha indicado que desde el punto de vista de las creadoras se hace "imprescindible" reflexionar acerca de si la maternidad, con sus exigencias de cuidado y disponibilidad, puede entrar en conflicto con la libertad y las condiciones necesarias para la creación artística.

En "La historia de los vertebrados", Mar García Puig aborda la relación entre maternidad y locura y recupera las historias de mujeres que fueron ignoradas por la historia. Paula Bonet, por su parte, explora la gestación, la pérdida y el duelo en obras como "Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión" y "La anguila".