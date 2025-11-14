Bidebarrieta Kulturgunea acoge la presentación de la novela "Las damiselas y el escritor", de María Bengoa, el día 19

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao acogerá el próximo 19 de noviembre la presentación de la novela "Las damiselas y el escritor", de la bilbaína María Bengoa, con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha avanzado el consistorio en un comunicado, se trata de una novela que gira en torno a la figura de Ramiro Pinilla, escritor bilbaino que formó parte de la corriente renovadora de la narrativa que se inició en la década de 1960.

La viuda de Ramiro Pinilla encarga a un periodista que entreviste a las mujeres que su compañero conoció a lo largo de los años. Poco a poco las conversaciones descubren historias inesperadas, además de recomponer mediante distintos pasajes la biografía del escritor, un hombre con una personalidad magnética y libre, que influyó de manera decisiva los que estuvieron a su alrededor.

Con una estructura irónica y sorprendente, la novela combina lo testimonial y lo recreado, lo vivido y lo evocado para ofrecer una obra original sobre un autor literario inolvidable.

Maria Bengoa es una escritora bilbaína licenciada en Ciencias de la Información, que ha sido redactora del periódico Bilbao, y colabora en la sección de cultura de El Correo desde 1987, donde ejerce como crítica literaria en el suplemento Territorios. Es autora del libro de relatos "A París en globo" (1998), de la biografía "La poeta Ángela Figuera" (2003) y de la novela "El mar de Arrigunaga".

Por su labor periodística ha recibido el premio Emakunde de Medios de Comunicación (1998), y como narradora ha sido galardonada con el Premio Imagínate Euskadi de cuentos (1998).