Bidegi adjudica por 1,2 millones las obras de renovación del peaje de Eskoriatza, que comenzarán en primavera

Bidegi adjudica por 1,2 millones las obras de renovación del peaje de Eskoriatza - DFG

SAN SEBASTIÁN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sociedad foral Bidegi ha adjudicado las obras de renovación integral de la estación de cobro de Eskoriatza (Gipuzkoa), situada en la AP-1, con una inversión de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Está previsto que los trabajos se inicien entre marzo y abril.

La Diputación Foral de Gipuzkoa continúa avanzando así en la modernización de las autopistas del territorio con nuevas inversiones orientadas a mejorar el servicio. "La apuesta por la tecnología, la automatización y la agilidad en el paso por peajes permitirá ofrecer desplazamientos más cómodos, rápidos y eficientes", ha apuntado.

La actual estación dispone de cuatro vías de entrada y otras cuatro de salida y la reforma integral, similar a la ya implantada en otras estaciones del territorio, incorporará máquinas automáticas que permitirán realizar todo tipo de pagos, nuevas vías de telepeaje y sistemas contactless.

Asimismo, se habilitará un sistema de supervisión y control remoto operativo las 24 horas, que optimizará la gestión sin la necesidad de la presencia continua del personal para el funcionamiento de la instalación. Las obras se desarrollarán sin interrumpir el funcionamiento habitual del peaje. Para ello, se ejecutarán por fases y se señalizarán adecuadamente los desvíos o cambios de carril necesarios en cada momento, minimizando las afecciones al tráfico.

La actuación de Eskoriatza da continuidad al proceso de modernización progresiva de las estaciones de cobro que Bidegi está desarrollando en distintos puntos del territorio, como Irun, Orio, Zarautz y Oiartzun.

En Zarautz (Este) y Oiartzun los trabajos se encuentran ya en marcha y en los próximos días entrarán en funcionamiento las primeras líneas renovadas. Posteriormente, se abordará una segunda fase que sustituirá las estructuras actuales por instalaciones "más modernas, equipadas con sistemas tecnológicos avanzados".