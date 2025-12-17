El 'bidegorri' del Oria, entre Tolosa y Alegia, se reabrirá de modo temporal en el periodo navideño

Bidegorri. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El carril peatonal-ciclista 'bidegorri' del Oria, entre Tolosa y Alegia (Gipuzkoa), se reabrirá de modo temporal en el periodo navideño. Las obras impulsadas por la Diputación foral de Gipuzkoa se detendrán entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, permitiendo el tránsito por el tramo, y se solicita a peatones y ciclistas que respeten las limitaciones establecidas "por motivos de seguridad".

En un comunicado, la Diputación foral de Gipuzkoa ha informado de que reabrirá de forma temporal el tramo del 'bidegorri' del Oria actualmente en obras, entre Tolosa y Alegia, durante el periodo navideño, concretamente del 20 de diciembre al 6 de enero, con el objetivo de facilitar el tránsito en estas fechas.

Las mismas fuentes han señalado que, "conscientes de que se trata de un itinerario muy utilizado para la práctica deportiva y el ejercicio físico, y de las molestias que la ejecución de las obras está generando", esta reapertura provisional busca "minimizar las afecciones durante unos días en los que hay una mayor afluencia".

Tras las vacaciones, las obras de estabilización del talud se retomarán para completar los trabajos cuya finalización está prevista "para mediados de febrero".

De cara a la reapertura temporal se acondicionará uno de los carriles para permitir el paso de personas a pie. Por motivos de seguridad, el tránsito en bicicleta dentro del tramo afectado por las obras deberá realizarse a pie.