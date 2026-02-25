La BIEMH abrirá sus puertas el lunes con 1.503 firmas expositoras de 34 países

Presentación de la 33ª edición de BIEMH en Bilbao Exhibition Centre (BEC) - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) abrirá sus puertas el 2 de marzo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) con la presencia de 1.503 firmas expositoras de 34 países, que hasta el día 6 presentarán más de 3.350 productos innovadores.

La 33ª edición de BIEMH ha sido presentada este miércoles en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao Exhibition Centre (BEC) por su director general, Xabier Basañez, el viceconsejero de Promoción Industrial de Gobierno Vasco, Andoitz Korta, el director General de Emprendimiento y Competitividad Empresarial de Diputación Foral de Bizkaia, Joseba Mariezkurrena, el presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, y el presidente de AIMHE, José Ignacio Ortiz de Urbina, entre otros.

BIEMH 2026 ocupará los seis pabellones de Bilbao Exhibition Centre y ofrecerá una completa representación sectorizada de los principales ámbitos industriales: maquinaria de arranque, herramientas y accesorios, soldadura, metrología, componentes, maquinaria de deformación, corte de chapa y tubo, además de soluciones para el tratamiento de superficies.

Bajo el lema "CARPE BIEMH", esta feria incluye, además de la exposición comercial, una agenda de actividades y contenidos orientados a analizar tendencias, compartir conocimiento y favorecer el networking de alto nivel "reforzando su papel como plataforma estratégica para abordar los desafíos actuales".

Con la asistencia de visitantes profesionales de 70 países, se presentarán más de 3.350 productos innovadores, con más de 350 novedades para convertir la BIEMH en un "auténtico espectáculo en vivo de la fabricación avanzada" y ofrecer "la cadena de valor completa".

En la presentación, el director general del BEC, Xabier Basañez, ha destacado que, durante la próxima semana, la BIEMH será el escaparate donde las empresas "muestran lo que hacen y a dónde pueden llegar", lo que convierte esta cita en un "referente global".

Desde AFM Cluster, su presidente, José Pérez Berdud, ha apuntado que afrontan con ilusión esta Bienal, que será "espectacular". "Traemos lo mejor de nuestras casas para impulsar la competitividad de la industria", ha indicado.

La inauguración oficial de BIEMH se desarrollará el próximo lunes, 2 de marzo, a las 12.00 del mediodía, y estará presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales.

(Habrá ampliación)