BIEMH cierra su 33 edición con un impacto económico de más de 74,5 millones de euros

BIEMH en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 33 edición de BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, celebrada del 2 al 6 de marzo en Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo (Bizkaia), ha concluido con un impacto económico de 74,55 millones de euros en términos de PIB, una recaudación impositiva superior a los 14,4 millones y la creación de 1.507 empleos, poniendo de relieve la envergadura y proyección del certamen.

En un comunicado, el BEC ha señalado que, durante sus cinco días de celebración, BIEMH 2026 reunió a 1.543 firmas expositoras de 34 países y atrajo a 39.063 visitantes procedentes de cerca de 65 países.

Según ha subrayado, la destacada afluencia de profesionales de otros territorios situó al evento como uno de los principales "motores del turismo de negocios en Euskadi". En esta edición, el 50% de los asistentes llegó desde fuera de la Comunidad autónoma vasca, un factor que tuvo un reflejo directo en el sector hostelero, que concentró el 63% del impacto económico total, generado por el alojamiento y la restauración.

Las actividades feriales representaron el 18% del impacto, seguidas del transporte, con un 9%. El comercio al por menor aportó un 5%, las actividades recreativas y culturales un 3%, y el gasto en publicidad y estudios de mercado supuso un 2%.

A largo de los 31 días que se mantuvo ocupado el recinto entre montaje, celebración y desmontaje, fue necesario el trabajo de más de 10.300 profesionales para la puesta a punto de los stands en los distintos pabellones.

El BEC ha subrayado que, más allá de su relevancia económica, BIEMH 2026 se ha consolidado como "el primer gran escaparate internacional del año" para la fabricación avanzada, anticipando las claves que marcarán la innovación industrial en los próximos meses.

Por su parte, la web superó las 506.000 visitas (un 49% más que en la edición anterior) y el directorio de empresas expositoras alcanzó las cerca de 600.000 consultas.

La próxima edición de BIEMH tendrá lugar del 6 al 10 de marzo de 2028 y el BEC ha recordado que está organizada por AFM, Machine Tool Manufacturers; AIMHE, Machine Tools Importers y Bilbao Exhibition Centre, y cuenta con Diputación foral de Bizkaia y SPRI-Gobierno Vasco como Partners Institucionales.