La BIEMH de junio en BEC tiene confirmadas 618 firmas de 22 países y cuenta ya con un 83% de la superficie contratada

BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 618 firmas expositoras de 22 países han confirmado su participación en BIEMH Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, que se celebrará en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) el próximo mes de junio y que tiene ya reservado un 83% de la superficie disponible.

Según han destacado desde BEC, el certamen volverá a reunir a empresas líderes en fabricación avanzada en una edición marcada por "la necesidad de reencuentro y la trayectoria ascendente del sector, según apuntan los últimos datos de CECIMO".

En ese sentido, desde el BEC han apuntado que la Asociación Europea de Industrias de Máquina-Herramienta y Tecnologías de Fabricación relacionadas ha señalado recientemente que el sector europeo cerrará 2021 con un crecimiento de producción, esperado, del 11,5% y un escenario de indicadores económicos positivos para 2022.

A pesar de las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia, en las previsiones destacan el consumo interno, que subirá un 15,22%, y las exportaciones, que crecerán un 12%.

En este contexto, la respuesta de las empresas a la convocatoria de BIEMH para junio está siendo "positiva", lo que se refleja en el directorio de expositores, "donde ya hay firmas muy destacadas de todos los sectores del certamen", han destacado los organizadores.

Así, por ejemplo, maquinaria por arranque es uno de los sectores más relevantes de esta nueva edición y reunirá a empresas como Danobat Group, Zayer, Ibarmia, Nicolás Correa, Sisteco, Gurutzpe, GER, DMG Mori, Delteco, Intermaher, Goratu, Lagun, Geminis, Egasca, Maquinser, Maquinaria Greco, Maquina Center y Ferrotall, entre otras.

En cuanto a la maquinaria por deformación la feria acogerá firmas como Trumpf Maquinaria, Mahenor, Amada Maquinaria, Adige SPA-BLM Group, Tecoi Corte, Maquinaria Curvaser, Bystronic, Josep Muntal, TCI Cutting o Redima.

Además, Teseo, Shuton, Stäubli, Phoenix Contact, Juntas Besma, Dimotor, Hoffmann y Beckhoff son algunas de las empresas confirmadas del sector de componentes y accesorios para máquina-herramienta.

El sector de herramientas reunirá firmas como Ayma Herramientas, Unceta, Mecos Iberica, ZCC Cutting Tools Europe GMBH o Goikarte, y Robótica será otro de los sectores con amplia presencia en esta nueva edición gracias a empresas como ABB, Yaskawa, Fanuc, Harmonic Drive SE, J.K.E. Robotics, Kuka, Motofil y Zimmer Group, entre otras.

BIEMH se ha convertido en "un encuentro de referencia en todo el mundo, gracias al perfil innovador e internacional de expositores y visitantes", han remarcado desde el BEC.

En ese sentido, han recordado que la feria ha recibido recientemente el certificado de Internacionalidad Completa del Ministerio de Industria y Comercio, un reconocimiento oficial que acredita un nivel amplio en participación foránea y apoyo sectorial, así como su condición de escaparate a la vanguardia de los avances tecnológicos.

More BIEMH than ever (Más BIEMH que nunca) es el claim escogido para su edición de 2022, con la que el certamen "vuelve con su misma esencia, pero reforzado en su compromiso con la dinamización económica del sector", han concluido desde la organización.