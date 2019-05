Bilbao abre este miércoles la inscripción para la 34 "Bertako metal, pop rocka-metal, pop rock local" de Aste Nagusia

Publicado 07/05/2019 15:15:42 CET

En sus 33 años de historia ha contado con 528 grupos y 194.000 espectadores

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La edición número 34 de la Muestra "Bertako Metal, Pop Rocka-Metal, Pop Rock Local de Aste Nagusia", impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao, abrirá el plazo de inscripción para participar en su certamen este miércoles 8 de mayo, hasta el próximo 9 de junio.

El objetivo del Consistorio con la puesta en marcha de una edición más de la Muestra 'Pop Rock Local' en Aste Nagusia es apoyar el trabajo de grupos jóvenes y no profesionales, y servir de plataforma para difundir su talento, así como ofrecer al público la experiencia de escuchar en directo las propuestas de bandas emergentes de manera gratuita durante las fiestas.

A lo largo de su historia, desde 1985, ha contado con la participación de decenas de artistas y grupos de referencia del panorama musical actual, y se ha convertido en "cita imprescindible" para artistas musicales de toda Bizkaia, según ha destacado el Ayuntamiento bilbaíno.

Platero y Tú, We Are Standard, Penadas por La Ley, Zodiacs, Gora Japon, Zea Mays, Idi Bihotz, Athom Rumba, Audience, Los Brazos, Memoria de Pez, Porco Bravo, Eureka Hot 4, Ainara Legardon, Smile, Rise To Fall, Unbreath, Eneko Mobydick, Rubia, Dekot, Zazkel y hasta 528 "reconocidos" nombres del mundo de la música de estos géneros han dado sus primeros pasos y se han hecho conocer tras su paso por la Muestra.

REQUISITOS PARA LAS BANDAS

Las inscripciones deberán formalizarse exclusivamente a través de la página web municipal y se podrán presentar solistas y grupos musicales residentes en Bizkaia, con al menos una persona integrante empadronada en el Territorio Histórico.

En los conciertos de la muestra podrán escucharse todos los estilos musicales englobados en el Metal, el Pop-Rock, Folk, Rap, Hip Hop, etc., a excepción del jazz. Para la selección de 15 bandas finalistas, el jurado, compuesto por periodistas y críticos musicales, tendrá especialmente en cuenta las formaciones compuestas por mujeres y los trabajos realizados en euskera.

El Muelle de Ripa, la Plaza Unamuno, el Paseo del Arenal, la calle Bailén y, actualmente, la Sala Bilborock han acogido a los más de 194.000 espectadores y espectadoras que ha disfrutado de la muestra en sus 33 años de historia.

El concurso cuenta con la colaboración de las Asociaciones Metal for the Crew y Beste Jack Kultur Elkartea y con "un público fiel, ya que, cada año, una media de 5.000 personas acude a los conciertos de las distintas bandas y artistas participantes", ha señalado el Consistorio.

EDICIÓN 2018

En 2018 se superaron los índices de participación con más de 100 grupos inscritos y la mayoría de los grupos seleccionados fueron de Bilbao: 13 de los 16.

Entre los grupos y artistas seleccionados, la Muestra de Metal y Pop Rock local presentó el número más alto de intérpretes y bandas con presencia femenina en un cartel de Aste Nagusia: 7 sobre 16, con 13 mujeres en el cartel y varias liderando sus proyectos. Cuatro de los grupos utilizaron el euskera en sus letras.