Bilbao abre este miércoles la preinscripción para los 324 talleres municipales para mayores para el curso 2026-27

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá desde este miércoles y hasta el próximo 1 de septiembre el plazo de inscripción para los 324 cursos y talleres municipales del ámbito de cultura, igualdad, ocio y deporte y salud para personas mayores para el curso 2026-2027.

En conjunto, se pondrán a disposición de la ciudadanía 104 talleres de salud dirigidos a personas mayores, 110 grupos deportivos, 85 talleres culturales y 25 de materia de igualdad. El número de total de plazas será de 5.434, de las que 1.904 plazas serán para el ámbito de salud, 1.200 para cultura, 335 para igualdad y 1.995 para ocio y deporte, según ha informado el consistorio.

Dirigido a todas las personas mayores de edad y empadronadas en la villa, el programa que se impartirá en los Centros Municipales de los 8 distritos tiene como objetivo, en todos los casos, dinamizar el tiempo libre de las bilbainas y bilbainos a través de alternativas de ocio saludables que favorezcan la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.

La solicitud para los cursos de cultura, igualdad y salud deberá realizarse a través de la web municipal www.bilbao.eus. Los cursos de ocio y deporte se canalizarán a través de la web www.bilbaokirolak.eus, de manera presencial en los polideportivos municipales o por vía telefónica.

Para facilitar a la ciudadanía la elección de los talleres, se repartirán en los diferentes Centros Municipales 9.000 guías impresas con la totalidad de los cursos y talleres ofertados.

SORTEO, INSCRIPCIONES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

El 3 de septiembre se celebrará un sorteo para asignar a cada solicitante cita de inscripción, que podrá consultarse a partir del 8 de septiembre en www.bilbao.eus, en los Centros Municipales o llamando al 944 010 010 o 010, de lunes a domingo de 08.00 horas a 20.00 horas.

Para los cursos de ocio y deporte, el sorteo asignará automáticamente la plaza a la que se preinscribió. De lunes a viernes, en horario de 09.00 horas a 13.30 horas, estarán también disponibles los teléfonos 944 20 44 70 / 944 20 44 53 para facilitar la inscripción de los cursos de salud para personas mayores, según ha detallado el ayuntamiento.

El pago de los cursos de ocio y deporte se efectuará por domiciliación bancaria. El pago del resto de actividades deberá realizarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la inscripción. Los cursos de salud para personas mayores son gratuitos, mientras que el resto se regirá por las tarifas indicadas en la guía.

A partir del día 2 de octubre, en el caso de que haya plazas libres en alguno de los cursos y talleres, no será necesario realizar una solicitud de inscripción previa. En relación con los cursos de ocio y deporte, el plazo de vacantes se abrirá el 4 de septiembre, y durante todo el año, desde el 24 de cada mes. Está previsto que todos los cursos comiencen en octubre.

SALUD PARA MAYORES

Las personas mayores de la villa contarán con una oferta de 104 talleres de salud orientados a desarrollar un modo de vida activo y evitar el sedentarismo entre las personas mayores de 70 años.

Además, pretenden promocionar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida y provocar beneficios físicos, como la seguridad en los movimientos, y psicológicos, al facilitar la comunicación a través del trabajo en grupo y sociales. Las personas interesadas que se hayan quedado fuera de estos cursos pasarán a formar parte de una lista de espera.

OCIO Y DEPORTE

Habrá 110 grupos deportivos diferentes como aeróbic, gimnasia de mantenimiento, relajación, estiramiento, yoga o bailes tropicales, entre otros. También hay clases de perfeccionamiento de bailes, yoga, Chi-kung o Tai-Chi, en estos casos los conocimientos previos son imprescindibles.

Asimismo, se han establecido 85 talleres de artesanía y artes aplicadas, artes plásticas y artes visuales, que incluyen 33 especialidades como restauración de muebles, artes aplicadas, decoración de interiores, joyería, patronaje textil, encuadernación, cuero, creación floral, marquetería, patchwork, creación en vidrio, scrapbooking, tiffanys, cerámica, talla de madera, acuarela, óleo, dibujo y pintura, escultura, Sumi-E, fotografía, vídeo y cine. Esta oferta dispone de 1.200 plazas, distribuidas por los 8 distritos bilbainos

Como novedad, este año se propone un taller de estampación, además de seguir ofertando 2 talleres relacionados con la economía circular: reciclado creativo y restauración y reciclado de muebles, en los que se enseñará a transformar materiales en desuso en objetos.

A través de estos talleres, se quiere contribuir a la concienciación de la ciudadanía sobre maximizar la vida de materiales y productos y reducir la generación de residuos. Además, la oferta de talleres culturales contiene talleres impartidos en euskera de las especialidades de fotografía digital, Sumi-E (dibujo en tinta negra), acuarela y urban sketching (cuaderno de viaje).

IGUALDAD

Completan la oferta los 25 cursos del ámbito de igualdad. Estos cursos están proyectados a potenciar la formación, participación social y empoderamiento de las mujeres dando otro paso más en la consecución de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres de Bilbao.

Las modalidades son Internet y redes sociales; Introducción a la informática; Amarse y cuidarse desde el buen trato; Escritura creativa; Taller de improvisación y expresión corporal; Escritoras del mundo desde una perspectiva feminista; Taller creativo de arteterapia y empoderamiento; y Taller relaciones saludables y prevención de la violencia (autodefensa feminista).