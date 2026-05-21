Bilbao abre el plazo de inscripción para el programa de ocio juvenil de verano #GazteKLUBA Uda

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá este viernes el plazo de inscripción para el programa de ocio juvenil de verano #GazteKLUBA Uda. Jóvenes de entre 12 y 17 años podrán disfrutar de actividades donde se combinan deporte, cultura, naturaleza y ocio.

Según ha informado el consistorio, el objetivo de #GazteKLUBA Uda es ofrecer una alternativa de ocio saludable a los adolescentes de la Villa durante las vacaciones de verano, los meses de junio y julio.

Este año, se ofrecen doce actividades y más de 450 plazas. Las actividades se realizarán en Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Cantabria, y las solicitudes deberán formalizarse a través de https://bilbaogazte.bilbao.eus/es/gazteklubauda/.

Las personas adolescentes que deseen podrán participar en un máximo de tres actividades (entre 2 y 5 euros). Este año, como novedad, en aquellas actividades en las haya más demanda que oferta se realizará sorteo. Las plazas vacantes se publicarán el día 4 de junio y estas se adjudicarán de forma directa.