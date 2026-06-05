Bilbao abre el próximo lunes el plazo para solicitar la colocación de terrazas estivales

Archivo - Terrazas en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá el próximo lunes, 8 de junio, el el plazo para solicitar la instalación de terrazas estivales. Al igual que los últimos años, también habrá dos modalidades de autorizaciones, dependiendo de la vigencia de las mismas.

En función del interés de los hosteleros, se podrá instalar terrazas durante todo el mes de agosto, del 1 al 31 (se podrán empezar a montar desde las 08:00 horas del 30 de julio y deberán quedar desmontadas a medianoche del 1 de septiembre); o bien solicitar su colocación únicamente para los días de Aste Nagusia, es decir del 22 al 30 de agosto. En este segundo caso, los días de montaje y desmontaje se extenderán desde las 08.00 horas del 20 a la medianoche del día 31 de agosto.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, se podrán tramitar estas solicitudes durante 10 días hábiles, hasta el próximo 19 de junio. Pasado este plazo no se admitirán más peticiones.

Todos los titulares de establecimientos hosteleros interesados en la instalación de terrazas de hostelería de una u otra modalidad, podrán hacerlo rellenando los impresos de solicitud correspondientes, que se encuentran en la página web municipal.

Los impresos se podrán presentar bien presencialmente en la planta baja del Edificio San Agustín, mediante cita previa con Espacio Público (010, 944 010 010 o en la web municipal), bien electrónicamente en el apartado de trámites de la Dirección de Espacio Público.