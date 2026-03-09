Bilbao acoge del 13 al 15 de marzo el encuentro de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sustabiz, para la promoción del Deporte Rural, la Pelota Vasca y el Remo, será la anfitriona del Consejo de Administración de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST), que se celebrará del 13 al 15 de marzo en Bilbao.

El encuentro europeo de AEJeST, referente internacional, reunirá a la elite deportiva de los 17 países integrantes, "una ventana abierta al mundo donde mostrar nuestro trabajo y nuestra esencia deportiva tradicional al resto de países", según han destacado desde la Fundación, Sustabiz, que desde 2023 forma parte de AEJeST y además de participar en la toma de decisiones y votaciones de la asamblea anual este año tiene la responsabilidad de acoger el consejo de administración.

"Formar parte de AEJeST es motivo de orgullo, ya que nos permite mantener contacto con otras asociaciones a nivel europeo y poner en marcha proyectos de promoción, investigación y programas como Erasmus+. Esta colaboración aporta a la Fundación una valiosa experiencia, un continuo proceso de aprendizaje y relaciones de alto nivel", han explicado desde Sustabiz.

La Fundación Sustabiz ha sido parte activa del proceso de designación de Bizkaia como Región Europea del Deporte 2026. Así, los responsables de Sustabiz presentaron a los representantes de la delegación de ACES Europa durante su visita a Bizkaia, su proyecto para la promoción de la práctica deportiva, durante el riguroso proceso de evaluación para otorgar el prestigioso reconocimiento a Bizkaia.

JORNADA INTERNACIONAL DE REFERENCIA

En el marco del Consejo de Administración de la AEJeST se celebrará una jornada internacional este viernes, 13 de marzo, en la Universidad de Deusto. Sustabiz Fundazioa y la Universidad de Deusto firmaron en 2024 un convenio de colaboración educativa para fomentar el deporte rural vasco, la pelota vasca y el remo en el ámbito universitario, a través de la formación y la investigación científica.

A través de este convenio, el alumnado del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria de la Universidad de Deusto tiene la oportunidad de explorar y adquirir conocimientos sobre deportes tradicionales vascos.

Además, también se promueve la participación en actividades de formación, divulgación y diversos eventos relacionados con los herri kirolak. Este evento se enmarca en ese objetivo común y constará de una destacada conferencia y una posterior mesa redonda, que reunirá a la elite europea de los deportes tradicionales.

En la apertura de la Jornada, prevista a las 12.00 horas, y que lleva por título "Identidad, Cultura y Tradición a través del juego y el deporte" participarán el presidente de AEJeST, Pere Lavega, la decana de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad de Deusto, Isabel Rubio, la concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao y Presidenta de Bilbao Kirolak, Itxaso Erroteta, y el director general de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, Carlos Sergio, entre otros.

La conferencia internacional contará como ponentes a Pere Lavega, presidente de AEJeST y profesor catedrático INEFC, y Dani Carballo, Arquitecto de EHU.

Pere Lavega ha dedicado su labor profesional (docente e investigadora) en torno al juego motor en general y los juegos tradicionales en particular y es también presidente de la Red Mundial de Profesorado e investigadores en juegos y deportes tradicionales. Lavega presentará su ponencia "La educación física tiene un sueño: transformar la sociedad a través de los juegos deportivos tradicionales".

Daniel Carballo Ostolaza es doctor en arquitectura, profesor de EHU, arquitecto y ha sido el coordinador del libro 'Plazas con frontón de Euskal Herria'. Carballo disertará sobre la "Historia del juego de pelota y el desarrollo del espacio.

BIZKAIA, REGION EUROPEA DEL DEPORTE

Bizkaia ha sido oficialmente designada como Región Europea del Deporte 2026, un reconocimiento otorgado por ACES Europe, la entidad responsable de esta distinción en colaboración con la Comisión Europea.

ACES Europe ha valorado el compromiso de Bizkaia con los valores del deporte, destacando su papel como "herramienta de inclusión, mejora del bienestar y calidad de vida de la ciudadanía". La designación como Región Europea del Deporte supondrá "un impulso decisivo para fortalecer la práctica deportiva en el territorio y para proyectar internacionalmente el modelo vizcaíno de deporte y bienestar", han valorado desde Sustabiz.

Dentro del programa Kirolur de la Diputación Foral de Bizkaia y en el marco del encuentro europeo de AEJeST, acogera este domingo, en la Plaza de las Mujeres de Bilbao, la jornada "Munduko Kirolak/ Deportes del Mundo".

Se trata de una jornada con juegos y deportes autóctonos de diferentes comunidades migrantes alojadas en Bilbao y Bizkaia. El objetivo es impulsar la interculturalidad y la riqueza de compartir espacio para interactuar con juegos y deportes tradicionales diferentes.

En este evento se visibilizarán deportes y juegos tradicionales de Bizkaia y Euskadi, y también de otras comunidades como Camerún, Argelia, Marruecos, Bolivia o Asturias. El objetivo es fomentar la interculturalidad, la cohesión y la cooperación a través de la práctica de juegos y deportes tradicionales y visibilizarlos.