Bilbao acoge a un centenar de personas expertas en movilidad ciclista en el primer Bilbao Bike Summit

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, con participantes en el primer Bilbao Bike Summit - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, a través del área de Movilidad y Sostenibilidad, ha celebrado este jueves la primera edición del Bilbao Bike Summit, un evento que pone en el centro de la agenda el papel estratégico de la bicicleta en la evolución hacia ciudades más saludables, inclusivas y sostenibles, que ha reunido a un centenar de personas expertas en movilidad ciclista.

Este congreso, promovido en colaboración con la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici), ha reunido a representantes de municipios punteros a nivel nacional e internacional en políticas ciclistas, con el objetivo de compartir conocimientos, debatir enfoques innovadores y generar sinergias que refuercen el compromiso de Bilbao con la movilidad activa y sostenible.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha señalado que este congreso nace "con la voluntad de ser un espacio de diálogo y aprendizaje entre ciudades". "Queremos avanzar hacia un modelo urbano en el que la bicicleta gane presencia como medio seguro, saludable y accesible para todas las personas", ha subrayado, para destacar que el programa del Bilbao Bike Summit ha sido diseñado "para inspirar y conectar".

La jornada ha contado con ponencias de profesionales europeos, como Rémi Dubois, responsable de operaciones de infraestructuras ciclistas del Ayuntamiento de París, Ana Castán, del Urban Cycling Institute de Ámsterdam, quien ha centrado su intervención en la formación como palanca clave para el cambio cultural hacia la movilidad ciclista, y Niels Hoé, especializada en estrategias de movilidad sostenible de Copenhague.

Durante la jornada se han abordado experiencias prácticas, casos de éxito y claves para la adaptación de políticas eficaces a la realidad de Bilbao, con el fin de trasladar a la ciudad modelos exitosos de otras latitudes.

El evento ha acogido también una mesa redonda de ciudades españolas con políticas ciclistas avanzadas, como Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, Sevilla, Barcelona y la propia Bilbao. Este espacio, moderado por Silvia Casorrán, secretaria general de RedBici, ha servido para analizar desafíos comunes y fortalecer la cooperación intermunicipal.

REDBICI

Coincidiendo con la celebración del congreso, la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici), que agrupa a cerca de 1.000 municipios, ha convocado en Bilbao su reunión de Junta Directiva, en la que Nora Abete ejerce como una de las vicepresidentas. Las personas integrantes de la Junta han tenido además la oportunidad de visitar algunos de los últimos avances de la ciudad en materia de infraestructuras ciclistas.

El Bilbao Bike Summit forma parte del programa #BiziBilbaoBizikletaz, enmarcado en las acciones municipales para fomentar el uso de la bicicleta como medio cotidiano de movilidad, junto con iniciativas como los "Domingos de la Bicicleta" o el espacio Bizitoki.