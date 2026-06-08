Bilbao acoge este sábado la 23ª edición de 'Arroces del mundo', con más de 3.000 participantes

Archivo - Celebración de una edición anterior de Arroces del Mundo en el barrio bilbaíno de San Francisco - ARROCES DEL MUNDO - Archivo

BILBAO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Munduko Arrozak - Arroces del Mundo' celebrará este sábado, 13 de junio, su 23ª edición en la Plaza Corazón de María del barrio bilbaíno de San Francisco, que contará con la participación de cerca de 3.000 personas organizadas en más de 110 grupos y cuadrillas procedentes de diversos países.

El concurso gastronómico está organizado por Ehunka, la Red Comunitaria de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, que pretende "convertir el arroz en punto de encuentro entre vecinas y vecinos de diferentes procedencias, culturas y realidades, promoviendo la interculturalidad, la convivencia y la participación social en los barrios".

La iniciativa, surgida en 2004, contará con la participación de alrededor de 3.000 personas organizadas en más de 110 grupos y cuadrillas, "una vez más procedentes de decenas de países y culturas diversas", han explicado sus organizadores.

Más allá de lo gastronómico, 'Munduko Arrozak' volverá a reivindicarse como "un espacio abierto, popular y participativo que celebra la diversidad de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala", al tiempo que "visibiliza las problemáticas sociales que atraviesan estos barrios y sus gentes".

En un ambiente "marcado por el compromiso social", ha subrayado desde la organización, esta edición quiere "alzar la voz para decir 'no a las guerras', además de reivindicar "la identidad y la diversidad de los barrios" y denunciar la crisis de acceso a la vivienda y las situaciones de exclusión social que "afectan a muchas vecinas y vecinos".

Durante toda la jornada habrá actividades culturales, talleres infantiles, actuaciones y una kalejira reivindicativa por las calles del barrio, además del popular concurso de arroces y la comida popular.