BILBAO 18 Nov. (EUROPA RPESS) -

Bilbao acogerá del 20 al 28 de noviembre, en las instalaciones de La Perrera, la II Semana Europea de la Robótica, organizada por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, decenas de jóvenes tomarán parte en este encuentro anual que centrará el II Hackathon LeRobot, del 20 al 22 de noviembre, como cita más atractiva de esta edición, que ofrecerá variadas actividades relacionadas con la robótica en torno a conferencias, debates, feria STEAM, exhibiciones y talleres.

La II Semana Europea de la Robótica arrancará este viernes con el II Hackathon de Robótica e Inteligencia Artificial, en el que los jóvenes participantes desarrollarán proyectos innovadores utilizando tecnologías abiertas y herramientas de programación, robótica e IA.

A lo largo de varias jornadas intensivas, los equipos trabajarán acompañados por profesionales expertos del sector, recibiendo mentorías especializadas y apoyo técnico para transformar ideas en soluciones funcionales.

El proceso culminará con la presentación de los proyectos y la entrega de premios a las propuestas más destacadas. Además, del 24 al 28 de noviembre, también en La Perrera, se llevará a cabo un variado programa.