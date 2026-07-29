Bilbao activa la campaña "Errespetu Nagusia" para reforzar el respeto y la convivencia en Aste Nagusia

Campala 'Errespetu nagusia' con motivo de la Semana Grande de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha comenzado a difundir la campaña institucional "Errespetu Nagusia/respeto nagusia", una iniciativa de sensibilización, prevención y actuación contra las agresiones en Aste Nagusia. Un año más, el Consistorio apela a "la responsabilidad colectiva" para que la capital vizcaína "siga avanzando como una ciudad comprometida con la igualdad, la diversidad y la convivencia"en las próximas fiestas.

La campaña alcanza este año su tercera edición, "consolidando un mensaje que sitúa el respeto como el valor fundamental para disfrutar de la Semana Grande de forma igualitaria, sin miedo y en libertad". Enmarcada en la Estrategia contra las Agresiones del Ayuntamiento de Bilbao, con ella se vuelve a reafirmar "el rechazo a cualquier manifestación de violencia machista, LGTBIQfóbica o racista".

La concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, ha destacado que su deseo de que Bilbao "sea un lugar seguro para todas las personas y especialmente para quienes puedan sufrir agresiones machistas, racistas o LGTBIQfóbicas". "Las instituciones ponemos recursos, desarrollamos protocolos y reforzamos la prevención y la atención a las víctimas, pero la construcción de espacios seguros es una tarea y un compromiso que corresponde al conjunto de la sociedad", ha manifestado.

La campaña mantiene como elemento central el lema "Errespetu Nagusia /Respeto Nagusia", acompañado de la imagen de Marijaia, icono de unas fiestas "abiertas, inclusivas y respetuosas".

Durante los días previos al inicio de las fiestas, el Ayuntamiento presentará la Estrategia Integral contra las Agresiones para Aste Nagusia 2026, que incluirá los protocolos de actuación compartidos con Bilboko Konpartsak y otros agentes sociales, así como los recursos municipales de prevención, sensibilización, atención y acompañamiento a las víctimas.

La campaña estará presente en las redes sociales municipales, en la página web www.bilbao.eus y en distintos soportes publicitarios distribuidos por calles y plazas de la ciudad.