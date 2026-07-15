Bilbao se adhiere a la COP31 Bike Ride para impulsar la movilidad activa frente al cambio climático

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, en el arranque de la COP31 Bike Ride - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se ha sumado a la COP31 Bike Ride, la gran marcha ciclista internacional que recorre la península ibérica para trasladar hasta la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Antalya (Turquía), un mensaje ciudadano a favor de la movilidad activa.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao y vicepresidenta de Redbici, Nora Abete, ha sido la encargada de dar la salida a la etapa Bilbao-Orduña, primera de las siete jornadas que la iniciativa recorrerá Euskadi.

La COP31 Bike Ride es una iniciativa ciudadana, coordinada en España por ConBici, que busca visibilizar el potencial de la bicicleta y la movilidad activa para reducir las emisiones de CO2 del transporte, así como reclamar que este modo de desplazamiento ocupe un lugar central en las políticas climáticas locales, nacionales e internacionales.

A lo largo de su recorrido, la comitiva traslada un estandarte simbólico, recoge compromisos locales en favor de la movilidad sostenible y comparte testimonios sobre cómo la bicicleta contribuye a construir ciudades más habitables.

Con su adhesión a esta iniciativa, el Ayuntamiento de Bilbao "reafirma su compromiso con un modelo de ciudad más saludable, sostenible y amable, en el que la bicicleta desempeña un papel protagonista dentro de la estrategia municipal de movilidad", ha explicado la edil de Movilidad y Sostenibilidad.

En este sentido, Nora Abete ha destacado que "Bilbao comparte plenamente el espíritu de esta iniciativa porque llevamos años trabajando para que cada vez más personas puedan elegir la bicicleta como un medio de transporte seguro, cómodo y eficiente". "Apostar por la movilidad activa es apostar por una ciudad con menos emisiones, más saludable y con mayor calidad de vida", ha subrayado.

Desde el área de Movilidad y Sostenibilidad el compromiso que se ha trasladado en la COP31 se refiere a continuar avanzando en medidas como la ampliación y mejora de la red de bidegorris, el impulso de la intermodalidad entre los distintos medios de transporte, la pacificación del tráfico en diferentes entornos urbanos y la promoción del uso cotidiano de la bicicleta.