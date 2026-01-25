Bilbao celebra el 12 de febrero el primer Bilbao Bike Summit para impulsar la movilidad ciclista

Archivo - Un hombre monta en bicicleta en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao celebrará el próximo 12 de febrero en el Palacio Euskalduna el primer Bilbao Bike Summit, el congreso impulsado por el Consistorio junto a la Red de Ciudades por la Bicicleta (RedBici) centrado en el papel de la bicicleta como "elemento clave y motor de la transformación de las ciudades".

El encuentro reunirá a ciudades nacionales e internacionales con el objetivo de compartir experiencias, analizar políticas públicas y extraer aprendizajes que contribuyan a seguir impulsando la cultura ciclista en Bilbao, en el marco de las estrategias municipales de movilidad sostenible, ha informado el consistorio en un comunicado.

Según la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, el evento "nace como un espacio de aprendizaje y diálogo entre ciudades, que nos permitirá seguir avanzando hacia un modelo de movilidad más saludable, seguro y accesible, en el que la bicicleta tenga un papel cada vez más relevante".

Coincidiendo con la celebración de esta jornada, la RedBici, que representa a cerca de 1.000 municipios de toda España, celebrará en Bilbao la reunión de su Junta Directiva, en la que Nora Abete ostenta una de las vicepresidencias. Además, los integrantes de la Junta tendrán la oportunidad de conocer sobre el terreno algunos de los avances desarrollados en la ciudad en materia de movilidad ciclista.

Entre las intervenciones previstas en el Palacio Euskalduna figuran las experiencias de París, con la participación de Rémi Dubois, responsable de operaciones en el Área de Infraestructuras de la Misión Bicicleta del Ayuntamiento de París; y de Ámsterdam, con Ana Castán, responsable de formación del Urban Cycling Institute.

Asimismo, el congreso incluirá una sesión específica dedicada a identificar aprendizajes internacionales y claves para su implementación a nivel local, con el objetivo de trasladar las buenas prácticas europeas a la realidad urbana de Bilbao.

El encuentro se completará con una mesa redonda de ámbito nacional en la que participarán representantes de ciudades españolas que ocupan posiciones destacadas en índices internacionales de movilidad ciclista. En este espacio se compartirán experiencias desde lo local y se debatirán retos comunes en el desarrollo de políticas ciclistas en el contexto urbano español.

La mesa contará con la participación de responsables técnicos de Vitoria-Gasteiz, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, y estará moderada por la secretaria general de RedBici, Silvia Casorrán.

El Bilbao Bike Summit, que cuenta con la colaboración de la Bicicletada 2026, se enmarca en las actividades del Programa de Formación y Promoción de la Movilidad Ciclista #BiziBilbaoBizikletaz, que incluye iniciativas como los Domingos de la Bicicleta o el Bizitoki. Para asistir a la jornada, abierta al público, será necesario formalizar la inscripción a través del enlace habilitado para tal fin.