Bilbao celebra el aniversario de su Policía Municipal, de la que este sábado se cumplen 181 años de su creación

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado este viernes la recepción institucional por el 181 aniversario de la Policía Municipal, que se cumple este sábado 8 de noviembre. El acto ha tenido lugar en el Salón Árabe del consistorio y durante el mismo se ha reconocido la trayectoria profesional de dos comisarios que se jubilarán próximamente, así como las actuaciones meritorias de diez agentes en los últimos meses.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en la celebración institucional han participado el alcalde, Juan Mari Aburto, la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, y miembros de la corporación municipal.

"La Policía Municipal de Bilbao es un pilar fundamental de nuestra ciudad. Su entrega, vocación y sentido del deber representan los valores de servicio público y cercanía que hacen de Bilbao una ciudad mejor, más humana y segura. Hoy reconocemos trayectorias de excelencia y actuaciones que han salvado vidas, protegido a las personas y contribuido al bienestar del conjunto de la ciudadanía", ha expresado Aburto.

Las medallas al mérito profesional se han concedido a los comisarios Manu Conde y Alberto Fuentes "por su sobresaliente carrera profesional y por su papel decisivo en complejos operativos y en la organización y coordinación de grandes eventos", ha dicho el consistorio.

El comisario Manu Conde, en activo desde 1989, ha sido reconocido por su "destacada gestión durante la pandemia, momentos de incertidumbre durante los cuales planificó, supervisó y evaluó los complejos y cambiantes operativos policiales -en coordinación con Ertzaintza- que garantizaron el cumplimiento de la normativa sanitaria en la ciudad", ha apostillado.

Por su parte, el comisario Alberto Fuentes, desde 1988 en la Policía Municipal, ha sido distinguido "por su sobresaliente labor de planificación y coordinación en la organización de eventos de gran magnitud, destacando igualmente su papel en la celebración de la gabarra o la final de la Europa League, entre otros ejemplos".

DIEZ DIPLOMAS

Asimismo, durante la ceremonia se han entregado diplomas de reconocimiento a diez agentes por "actuaciones meritorias y ejemplares en servicio". A Imanol Álvarez, Ion Garnica, Koldo Larraona Pérez, Koldo Uruburu y Gorka Olabarrieta, por su destacada implicación en la planificación y ejecución de los operativos de seguridad con motivo de la final de la Europa League 2025, culminados con éxito gracias a "su esfuerzo, dedicación y compromiso".

A Miguel Javier González e Iñigo Ogueta se les ha reconocido por "su rápida y eficaz intervención en la reanimación y salvamento" de una mujer de 78 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la basílica de Begoña en octubre de 2024, logrando estabilizarla antes de la llegada de los servicios sanitarios. A Garikoitz García de Cortázar, por su actuación fuera de servicio al detener a dos personas que habían hurtado a una mujer en el Centro Comercial Bidarte, demostrando "profesionalidad, proporcionalidad y un alto sentido del deber".

A Salvador Rovira, se le ha reconocido por "su intervención decisiva en un accidente de tráfico" en el que una persona sufrió una amputación, aplicando un torniquete que permitió controlar la hemorragia y contribuir a salvar la vida del herido. Finalmente, a Ander Pascual, por su actuación en "un accidente de tráfico con resultado de herido grave", en el que aplicó dos torniquetes que lograron detener una hemorragia potencialmente mortal, recibiendo el agradecimiento del personal sanitario por su pericia y determinación.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Con motivo del aniversario, este viernes tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en la Comisaría de Miribilla dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de acercar el trabajo que realizan los agentes.

Las visitas se han organizado en grupos de hasta 25 personas, entre las 17.00 y las 20.00 horas, ofreciendo la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones, los recursos y el funcionamiento del cuerpo. Todas las plazas disponibles están ya ocupadas, ha detallado el consistorio.